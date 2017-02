40 Jahre Gorleben: Der Atommüll und seine Gegner

Es ist der 22. Februar 1977 - vor 40 Jahren also - als der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) verkündet: In Gorleben soll das künftige nukleare Entsorgungszentrum entstehen. Dieser Beschluss ist Auftakt für einen unvergleichlichen Widerstand. Seit vier Jahrzehnten ist das Atommüll-Zwischenlager im Landkreis Lüchow-Dannenberg bei Umweltaktivisten Dauerthema. Viele befürchten oder sind sogar überzeugt, dass Gorleben auch Endlager-Standort werden soll. Laut Gesetz ist die Suche nach einem Endlager zwar ergebnisoffen, doch Atomkraftgegner trauen der Sache nicht. Auch an dem Versprechen, dass keine Castoren mehr ins Zwischenlager in Gorleben rollen werden, äußern manche Zweifel. Zudem stellt sich die Frage: Wenn der Müll nicht ins Wendland kommt - wohin dann?