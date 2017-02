Stand: 11.02.2017 10:45 Uhr

Umjubelte Berlinale-Premiere mit Moritz Bleibtreu

Schon häufig war Moritz Bleibtreu zu Gast bei der Berlinale. Zum Beispiel mit Oscar Roehlers Historiendrama "Jud Süß" und mit der Romanverfilmung von "Elementarteilchen", für die Bleibtreu 2006 mit dem Silbernen Bären als Bester Schauspieler geehrt wurde. Nun kehrt der Hamburger mit einer Komödie zurück. Am Freitagabend feierte er mit seinem gesamten Filmteam im Berliner Friedrichstadt-Palast die umjubelte Weltpremiere von Sam Garbarskis Film "Es war einmal in Deutschland". Darin spielt Bleibtreu den Juden David Bermann.

Moritz Bleibtreu und Antje Traue bei der Berlinale



















Zur Handlung des Filmes

"Hitler ist tot, aber wir leben noch!" sagt David Bermann. Seine Familie ist in Auschwitz umgekommen. Er ist dem Naziregime mit knapper Not entkommen und lebt 1946 in Frankfurt am Main in einem US-Transitlager für jüdische Flüchtlinge. Zwar träumt er davon, nach Amerika auszuwandern - allein, es fehlt das Geld. Doch der begabte Geschäftsmann Bermann hat eine Idee: Er versammelt fünf weitere überlebende Juden, um ein Geschäft zu öffnen. Sie wollen als Vertreter Wäsche an deutsche Frauen verkaufen. Bermann schärft ihnen ein: "Teilachen ist eine Kunst. Es geht nicht darum, nur den Fuß in die Tür zu stellen. Was zählt, ist die Show. Die Kundinnen müssen euch am Ende darum anflehen, bei euch kaufen zu dürfen."

Die Sache läuft gut an, die Männer machen ihre Sache vorzüglich und verdienen gutes Geld. Dennoch erhält Bermann keine offizielle Konzession, um ein Geschäft zu öffnen. Der Grund: Bermann hat eine dubiose Vergangenheit. Die US-Spezialagentin Sara Simon (Antje Traue) verhört ihn wochenlang, weil er im Konzentrationslager Sachsenhausen bevorzugt behandelt wurde. Was steckt dahinter? Hat Bergmann mit den Nazis kollaboriert? Warum hatte er einen zweiten Pass? Dem Geschäftsmann droht Gefängnis. Dass er beim Verhör immer wieder seinen umwerfenden Witz unter Beweis stellt, macht die Sache nicht glaubwürdiger.

Film basiert auf Romanen von Michel Bergmann

Der belgische Filmregisseur Sam Garbarski ("Irina Palm") verfilmte lose die autobiografisch geprägten Romane "Die Teilacher" und "Machloikes" von Autor Michel Bergmann. Der Autor hat selbst mit das Drehbuch verfasst: "Sam Garbarski hatte die Romane gelesen und meldete sich bei mir und sagte, dass es ihm sehr gut gefällt und das er sich gut vorstellen könne, daraus einen Film zu machen. Dann haben wir uns gemeinsam im Laufe der Jahre über das Drehbuch gemacht", erzählt Bergmann bei der Pressekonferenz. Regisseur Garbarski ergänzt: "Es war eine Geschichte, die ich nicht kannte, über eine Epoche, über die nie viel geredet wurde. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie Teil der Geschichte zu sein, ohne sie erlebt zu haben."

Humor als letzte Waffe

Auf die Frage, ob Humor auch gefährlich werden kann, antwortet Bleibtreu: "Ich glaube, dass Humor eine der allerletzten Waffen ist, die wir Menschen im Repertoire haben. Wenn man uns alles wegnimmt, was uns lieb ist, wenn man uns das Dach über dem Kopf wegnimmt, unsere Lieben um uns herum und das Essen, dann wird das schnell das Einzige sein, was es noch gibt. " Humor könne einem das Gefühl geben, dass das Glas nicht halb leer, sondern sogar halb voll ist. "Ich glaube, dass Humor mit dafür verantwortlich war, dass ganz viele Leute noch weitergelebt haben. Viele mehr wären gestorben, wenn der Humor sie nicht gerettet hätte", betont er. Und Garbarski meint: "Selbstironie hilft im Leben weiter. Man nimmt sich nicht so wichtig, man kann Lächeln, auch wenn es sogar zum Heulen ist. Das ist uns in diesem Film sehr wichtig gewesen."

Der Film läuft noch einmal am 11. Februar ab 21.30 im Haus der Berliner Festspiele. Die belgisch-deutsch-luxemburgische Koproduktion wurde unter anderem gefördert von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.Sie kommt bundesweit am 6. April 2017 ins Kino.

