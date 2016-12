Stand: 21.12.2016 16:18 Uhr

Albtraumhaftes Psychodrama mit Amy Adams Nocturnal Animals , Regie: Tom Ford Vorgestellt von Katja Nicodemus

Eigentlich ist Tom Ford ja Modedesigner - einer der erfolgreichsten der Welt. Aber dann drehte er 2010 plötzlich einen wunderbaren Film, "A Single Man", mit Colin Firth in der Rolle eines lebensmüden Literaturdozenten. Jetzt, sieben Jahre später, kommt Tom Fords zweiter Film ins Kino: "Nocturnal Animals". Auf den vergangenen Filmfestspielen von Venedig gewann er den Großen Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung.

Filmtrailer: "Nocturnal Animals" Regisseur Tom Ford erschafft mit seinem Thriller "Nocturnal Animals" eine verstörende Atmosphäre, in der Hauptdarstellerin Amy Adams eine von Schuldgefühlen geplagte Frau spielt.







Ein Buch weckt verdrängte Erinnerungen

Susan Morrow - was ist das nur für eine seltsam melancholische Frau? Ihr Beruf: erfolgreiche Galeristin in Los Angeles. Die Räume ihres spektakulären Glas- und Betonhauses in den Hügeln von Hollywood durchwandelt Susan so abwesend, als sei sie ein Gast im eigenen Leben. Von ihrem gutaussehenden Ehemann wird sie betrogen. Ihre neueste Vernissage ist ein großer Erfolg, aber letztlich geschmacklos. Eines Tages geschieht in Susans Leben etwas Überraschendes. Ihr Ex-Mann schickt ihr einen unveröffentlichten Roman.

Das gewalttätige Manuskript ist vielleicht die späte Reaktion auf einen lange zurück liegenden Verrat. Als junge Frau gab Susan die Kunst auf, um ins Kunstgeschäft einzusteigen. Sie verließ damals ihren schriftstellernden Mann, weil sie nicht an dessen Talent glaubte.

Während Susan sein Buch mit dem Titel "Nocturnal Animals" liest, läuft vor ihrem inneren Auge die Handlung ab, die sie mit sich und ihrem Ex-Mann in den Hauptrollen besetzt: Mitten in der Nacht fährt ein Familienvater mit Frau und Tochter durch die Einsamkeit der texanischen Wüste. Eine Gang junger Männer überholt sie und beginnt, sie auf der Straße zu terrorisieren, provoziert einen Unfall.

Susan Morrow liest den Roman weiter. Die Gang wird Mutter und Tochter entführen. Verzweifelt sucht der Vater, gespielt von Jake Gyllenhaal, nach den Verschwundenen, unterstützt von einem todkranken, schwer hustenden und noch schwerer rauchenden Polizisten. Michael Shannon spielt diesen abgehalfterten Detective, der nicht zimperlich ist.

Handlung auf mehreren Erzähl- und Zeitebenen

Elegant verbindet Tom Ford die unterschiedlichen Erzähl- und Zeitebenen: Da ist Susan Morrows dekadente Gegenwart in Los Angeles. Da ist das Buch, der Polizeithriller, in dessen Brutalität auch eine versteckte Drohung liegt. So als reagiere der Ex-Mann mit literarischer Gewalt auf die Demütigung von einst. Und dann sind da noch Susans Erinnerungen an diese erste Beziehung. Etwa an das neuverliebte Wiedersehen der einstigen Schulkameraden in New York.

Dass die Erzählstränge nahtlos ineinander übergehen, sich sogar quer durch die Zeiten, Stile und Tonlagen zu einem einzigen großen Lebensbild verbinden, liegt natürlich auch an Amy Adams. Diese großartige Schauspielerin macht Susans Gesicht mit dem glänzenden dunklen Lippenstift und den dick geschminkten Augen zur Maske, die nur mehr notdürftig Ängste und Einsamkeit verbergen kann. Mit dem Zucken eines Mundwinkels erzählt sie von der bodenlosen Leere im Luxus.

Was will uns diese Geschichte einer Frau sagen, die durch einen Roman ihr Leben Revue passieren lässt? Zum Beispiel, dass Kunst nicht zu trennen ist von den Bildern, Gedanken, Schuldgefühlen, Sehnsüchten, die wir in sie hinein legen. Und dass es sich immer irgendwann rächt, die eigenen Sehnsüchte für Geld auf den Müll zu werfen. Verzweifelter und souveräner als Amy Adams in der Rolle der schwerreichen Galeristin Susan Morrow kann man sich nicht in der Kälte des Komforts bewegen.

Nocturnal Animals Genre: Thriller Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon Regie: Tom Ford Länge: 117 min FSK: FSK ab 16 Jahre Kinostart: 22. Dezember 2016

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 22.12.2016 | 07:20 Uhr