Stand: 28.03.2017 17:00 Uhr

Science-Fiction-Film mit Scarlett Johansson Ghost in the Shell , Regie: Rupert Sanders Vorgestellt von Bettina Peulecke

Die Geschichte vom "Ghost in the Shell" ist ein Klassiker der Manga-Literatur. 1995 kam die Animationsversion in die Kinos und nun gibt es die langerwartete Realverfilmung mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Sie verkörpert darin einen Cyborg, also ein Mischwesen aus Mensch und Maschine.

Im Jahre 2029 haben fast alle Menschen ihre Körper künstlich mit Implantaten optimiert. Nur das menschliche Gehirn lässt sich noch nicht synthetisch herstellen. Aber die Wissenschaft arbeitet an der Lösung des Problems. Der Prototyp heißt Major, ein Cyborg im Einsatz gegen Kriminelle Hacker.

Vor Ort in einem japanischen Hotel findet ein hochkarätiges Treffen eines Vertreters einer Computerfirma und einem Staatsoberhaupt aus einem offensichtlich unterentwickelten Land satt. Der Politiker soll doch bitte die zukunftsträchtigen Innovationen der Firma kaufen:

"73 Prozent der Welt sind inzwischen im Zeitalter der Cyberverbesserung angekommen. Wollen Sie da abgehängt werden?" - "Mein Volk begrüßt die Cyberverbesserungen, genauso wie ich auch. Aber es gibt niemanden, der wirklich die Risiken kennt. Für die Individualität, für die Identität, wenn man an der menschlichen Seele herumdoktort." Filmzitat

Atemberaubende Actionszenen

Bei Major ist genau das geschehen. Ihr wird erzählt, sie sei die erste ihrer Art. Major ist im Auftrag des japanischen Innenministeriums unterwegs, der Präsident ist bedroht und wo reine Maschinen zu langsam sind, kann Major blitzschnell schalten.

Die Actionsequenz von Majors erstem Einsatz ist atemberaubend. Eine wilde, high-tech-mäßig aufgepeppte und dabei ästhetisch nicht zu dunkle Mischung aus Quentin Tarantino, und der "Matrix-Trilogie". Doch so attraktiv und durchtrainiert Scarlett Johansson auch auftritt, in ihrem Latexkampfanzug, der farblich irgendwo zwischen hell-pastell und dunkel-nude mit Nähten rangiert, erinnert sie irgendwie an eine athletisch agierende Weißwurst.

Es liegt nicht an Scarlett Johansson

Im Vorfeld gab es heftige Diskussionen darüber, warum nicht eine Japanerin die Hauptrolle bekam. Es gab jüngst einige solcher sogenannten White-Washing-Fälle, in denen Rollen, die im Original schwarz oder asiatisch waren, mit weißen Schauspielern besetzt wurden.

Aber Scarlett Johansson macht ihre Sache natürlich schon sehr gut und sehr professionell. Es liegt nicht an ihr, wenn der philosophische Unterton eher oberflächlich bleibt. Denn Major hat ein Problem: Sie fragt sich, inwieweit sie wirklich eine Seele besitzt und was unsere Persönlichkeit mehr definiert - unsere Erinnerungen oder unsere jetzigen Taten.

Es ist die alte existentielle Frage der Science-Fiction Stories mit Reflexionsebene. Nur gibt es da bessere, tiefgehendere Varianten - wie zum Beispiel "Ex Machina". "Ghost in the Shell" sieht toll aus, gefühlsecht ist der Film nicht.

Ghost in the Shell Genre: Science-Fiction Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt, Juliette Binoche Regie: Rupert Sanders Länge: 106 Min. FSK: FSK ab 16 Jahre Kinostart: 23. März 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 29.03.2017 | 06:40 Uhr