Stand: 17.07.2017 07:55 Uhr

Hollywood trauert um Martin Landau

Über sechs Jahrzehnte stand der Charakterdarsteller vor TV- und Filmkameras. Mit 89 Jahren ist der Oscar-Preisträger am 15. Juli 2017 in Los Angeles gestorben.

"In Ihnen steckt ein ganzer Zirkus" - mit diesen Worten lobte Altmeister Alfred Hitchcock die Spielkunst von Martin Landau. Da hatte der 1928 in Brooklyn geborene Schauspieler seine Rolle des Leonhard in "Der unsichtbare Dritte" unter Regie von Alfred Hitchcock absolviert. Das war 1959. Vier Jahre später machte er erneut in einer legendären Produktion auf sich aufmerksam - als römischer Feldherr Rufio an Cäsars Seite in "Cleopatra".

Oscar als bester Nebendarsteller

In Deutschland bekannt wurde Martin Landau ("Mission Impossible") aber erst Ende der Sechzigerjahre - als Rollin Hand in der TV-Serie "Kobra übernehmen sie" . Für große Hauptrollen wurde Landau so gut wie nie besetzt. Einen Oscar gewann er dennnoch: als bester Nebendarsteller in Tim Burtons Film "Ed Wood", in dem er den Dracula-Darsteller Bela Lugosi spielte.

Zum Nachhören NDR Kultur Klassisch in den Tag Autor/in: Sarrazin, Uli Hollywood trauert um Martin Landau: Über sechs Jahrzehnte stand der Charakterdarsteller vor TV- und Filmkameras. Mit 89 Jahren ist der Oscar-Preisträger in Los Angeles gestorben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vorbild für Jack Nickolson

Landau galt als schwieriger und eigenwilliger Schauspieler, der sich nicht inszenieren ließ und dem nach eigener Aussage "in den letzten dreißig Jahren" kein Regisseur Anweisungen erteilt habe. Parallel zu seiner Arbeit als Schauspieler engagierte sich Landau als Schauspiellehrer für Nachwuchstalente - unter ihnen auch Jack Nicholson. Letzterer bezeichnete Landau dann auch einmal als den besten Schauspiellehrer der Welt und sagte: "Ohne ihn hätte ich nie eine Karriere gehabt."

Links Link Die Karriere von Martin Landau in Bildern Die Karriere des Martin Landau in Bildern auf der Filmplattform "imdb.com". Er spielte etwa in "Ed Wood", "Der unsichtbare Dritte", "Mission Impossible" und "Cleopatra" mit. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 17.07.2017 | 08:00 Uhr