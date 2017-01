Stand: 05.01.2017 10:00 Uhr

"Plötzlich Papa": Paraderolle für Omar Sy Plötzlich Papa , Regie: Hugo Gélin Vorgestellt von Jens Büchsenmann

Es ist eine Geschichte, die immer wieder gern erzählt wird - vor allem im Kino: Kommt eine junge Mutter zu einem Typen und sagt: "Hier, das ist dein Kind - jetzt kümmerst du dich!" Als Komödie funktioniert das immer! In Frankreich werden mit der Geschichte von "Plötzlich Papa" gerade neue Rekorde an den Kinokassen gebrochen.

Filmtrailer: "Plötzlich Papa" Die Komödie "Plötzlich Papa" bricht in in Frankreich neue Zuschauer-Rekorde. Die Story ist rührend, total übertrieben, komplett unrealistische und gerade deshalb so liebenswert.







Hinreißende Darsteller

Vor allem lockt er: Omar Sy, der Typ, der so irre gut in dem Film "Ziemlich beste Freunde" getanzt hat. Omar Sy - In Frankreich kennt ihn wirklich jeder: ein großer Schlacks mit dem breitesten Lachen und den weißesten Zähnen der Welt. Kind senegalesisch-mauretanischer Eltern, aufgewachsen in einem Pariser Problemviertel. Jetzt lebt er mit Frau und vier Kindern in Hollywood. Hat schon in zwei Folgen der Superheldenserie "X-Men" gespielt.

Jetzt also "Plötzlich Papa": ein Großmaul, dieser Samuel, aber mit Herz. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Rührend, total übertrieben, komplett unrealistische und gerade deshalb so liebenswert. Dem ungelernten Schauspieler-Naturtalent Omar Sy nimmt man das ab. Schon weil sein Co-Star, die kleine Gloria Colston, die seine Tochter spielt, so hinreißend ist.

Großer Filmspaß für die Zuschauer

Ach ja, wenn es denn im Leben so wäre wie im Kino! Allzu ernst nimmt sich nicht einmal Omar Sy: "Für alle anderen ist seine Figur verrückt, dabei will Samuel nur, dass seine Tochter einfach glücklich ist."

Auch der Zuschauer ist glücklich, zumindest wenn sie oder er nicht alles bierernst nimmt. Ein Kinderspiel, wenn Sam mit dem locker unter den Arm geklemmten Baby durch den Londoner Regen hetzt.

Da kommt dann eine unwahrscheinlich Nebenhandlung nach der anderen ins Spiel, aber eben alles recht charmant. Vielleicht etwas lang. Egal! Wer jetzt noch Zweifel hat, sollte sich das Ganze nicht mit Omar Sy, sondern mit Til Schweiger vorstellen. Kommt bestimmt auch noch ins Kino.

Plötzlich Papa Genre: Komödie, Drama Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Irland, Frankreich, Niederlande Zusatzinfo: mit Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Clémentine Célarié Regie: Hugo Gélin Länge: 118 Minuten FSK: FSK keine Altersbeschränkung Kinostart: 5. Januar 2017

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 04.01.2017 | 19:50 Uhr