Turbulente Komödie um Obdachlose und Migranten Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste , Regie: Alexandra Leclère Vorgestellt von Krischan Koch

Neben den großen Hollywoodfilmen feiern in den letzten Jahren immer wieder französische Filme große Erfolge. "Ziemlich beste Freunde" oder "Monsieur Claude und seine Töchter" waren auch in Deutschland echte Überraschungshits. Jetzt kommt eine neue sozialkritische Komödie aus Frankreich: "Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste".

Filmtrailer: "Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste" Regisseurin Alexandra Leclère lässt in ihrem Film "Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste" genüsslich Arm und Reich aufeinanderprallen und teilt gegen alle Gesellschaftsschichten aus.







Unfreiwillige Wohngemeinschaft

So einen Winter hat Paris lange nicht erlebt. Bei Schnee und wochenlang anhaltenden Minusgraden drohen Obdachlose auf der Straße zu erfrieren. Deshalb ordnen die Behörden an, dass die Besitzer großer Wohnungen diese bei sich aufnehmen sollen. Die feinen Leute im 16. Arrondissement bekommen es mit der Angst zu tun.

Für Madame Christine (gespielt von Karin Viard) ist dies eine willkommene Gelegenheit, es ihrem egozentrischen Mann, der sie seit Jahren missachtet, endlich einmal heimzuzahlen. Der erzkonservative Monsieur Dubreuil wehrt sich mit Händen und Füßen und will die Verordnung mit immer neuen Tricks umgehen. Derweil öffnet Christine die edle 300-Quadratmeter-Wohnung bereitwillig für die Immigranten, Obdach- und Arbeitslosen.

Sozialisten mit Doppelmoral

Die französische Regisseurin Alexandra Leclère wirbelt die bornierte Pariser Gesellschaft kräftig durcheinander. In den festgefahrenen Alltag der Familie Dubreuil kommt unerwartet Leben. Madame verhandelt im Pelzmantel mit den neuen Untermietern. Monsieurs Vorurteile geraten ins Wanken.

Luxusleben für Wohnungslose





















Nur die Champagner-Sozialisten von nebenan mögen sich mit der neuen Situation noch nicht anfreunden. Sie gehen zwar auf Demonstrationen und dozieren an der Uni über soziale Gerechtigkeit, aber in den eigenen vier Wänden hört der Spaß auf.

Amüsantes Spiel mit den Klischees

Wohnungsnot, soziale Gegensätze und Ausländerfeindlichkeit bieten reichlich Stoff für eine Komödie. Das hat zuletzt auch der deutsche Film "Willkommen bei den Hartmanns" bewiesen. Genüsslich lässt Alexandra Leclère Arm und Reich aufeinanderprallen. Sie spielt mit Klischees und teilt ohne Rücksicht auf Political Correctness gegen alle Gesellschaftsschichten aus. Gegen lärmende Immigranten oder die stramm rechte Concièrge des Hauses, die jetzt eine Tauschbörse für Obdachlose betreibt.

Am Ende schlägt der Film allzu versöhnliche Töne an. Aber mit dem Frühlingsanfang ist die neuentdeckte Gleichheit und Brüderlichkeit auch schnell wieder vergessen. Die Satire behält stets ihren Biss. Die Situationen sind herrlich turbulent. Tempo und Timing stimmen. So amüsant kann Sozialkritik sein.

Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste Genre: Komödie Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Frankreich Zusatzinfo: mit Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton Regie: Alexandra Leclère Länge: 103 min. FSK: FSK ohne Altersbeschränkung Kinostart: 9. Februar 2017

