Queen Victoria - Paraderolle für Judi Dench Victoria und Abdul , Regie: Stephen Frears Vorgestellt von Anna Wollner

Vor zwanzig Jahren hat die Schauspielerin Judi Dench ihre erste Oscar-Nominierung bekommen: für die Darstellung von Queen Victoria in John Maddens "Ihre Majestät Mrs. Brown". Jetzt schlüpf sie wieder in die historische Rolle und spielt in "Victoria und Abdul" erneut die Queen - diesmal deutlich älter und mit einer Episode, die für viele neu sein dürfte.

Filmtrailer: "Victoria und Abdul" "Victoria und Abdul" von Stephen Frears ist nicht nur ein leidenschaftliches Plädoyer für Toleranz über Stände und Grenzen hinweg, sondern auch ein sehenswertes Porträt der Königin.







Eine ungewöhnliche Freundschaft



"Ich möchte Indisch von ihnen lernen."

"Seid ihr euch sicher?"

"Selbstverständlich."

"Aber warum wünscht ihr Hindi zu lernen euer Majestät?"

"Nun, ich bin Kaiserin von Indien." Filmzitat

Es war ein ungewöhnlicher Wunsch, eine ungewöhnliche Bitte der englischen Monarchin an ihren wesentlich jüngeren neuen Freund Abdul Karim. 1887, nach über 50 Jahren auf dem britischen Thron, freundete sich Queen Victoria - sehr zum Entsetzen ihrer britischen Gefolgschaft mit einem Inder an, der eigentlich nur in den Buckingham Palace kam, um ihr eine Münze zu überreichen. Doch Abdul, überfordert mit den strengen Regeln des Protokolls, suchte Augenkontakt, bekam die Aufmerksamkeit der Königin und anschließend ihr volles Vertrauen.

Ein unbekanntes Kapitel aus Queen Victorias Leben















Brisanter Fund in privaten Tagebüchern

Die Geschichte dieser sehr ungewöhnlichen Freundschaft ist ein bisher unbekanntes Kapitel im Leben der britischen Monarchin. Denn nach ihrem Tod 1901 und der Rückkehr Abduls nach Indien, wurde die Episode zumindest aus den britischen Geschichtsbüchern wieder gelöscht.

Erst durch das Auftauchen seiner privaten Tagebücher vor wenigen Jahren wurde die anekdotenreiche Randnotiz publik. Der Regisseur Stephen Frears macht daraus ein groß inszeniertes Historiendrama mit königlichem Pomp und vielen familiären Macht-Intrigen hinter den Kulissen.

Opulente Inszenierung von Stephen Frears

Die vierte Zusammenarbeit von Frears und der Oscar-Preisträgerin Judi Dench ist - trotz der beiden Namen im Filmtitel - eine One-Man-beziehungsweise One-Woman-Show der 82-jährigen Schauspielerin, die keine Sekunde zögern musste, die Rolle anzunehmen.

Neben all der Opulenz in der Inszenierung gelingt Frears vor allem durch viele Großaufnahmen der Queen eine Nähe aufzubauen, die fast schon unangenehm ist, aber nur so seine Wirkung entfalten kann. "Victoria und Abdul" ist nicht nur ein leidenschaftliches Plädoyer für Toleranz über Stände und Landesgrenzen hinweg, sondern vor allem auch ein sehenswertes Porträt der Queen, das sie menschlich werden lässt.

Victoria und Abdul Genre: Biografie, Historiendrama Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: Großbritannien, USA Zusatzinfo: mit Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard Regie: Stephen Frears Länge: 112 Min. FSK: FSK ab 6 Jahre Kinostart: 28. September 2017

