"Fraktus" erobert Hamburger Kinos

Heute heißt es zum zweiten Mal in Hamburg "Eine Stadt sieht einen Film". In 16 Kinos läuft den ganzen Tag über Lars Jessens fiktive Geschichte der Band Fraktus, die als Ur-Väter des deutschen Techno gelten.

Den Anfang macht um 10 Uhr das SchanzenKino 73, zu den weiteren teilnehmenden Kinos gehören unter anderen das Passage Kino, das Savoy Filmtheater, das Abaton und die Zeise Kinos. Neben den Filmvorführungen gibt es ein großes Rahmenprogramm mit Fotoausstellungen, Drehorttour und einem Hypochonderquiz.

Fraktus - eine "Mockumentary"

Der Film "Fraktus - Das letzte Kapitel der Musikgeschichte" ist ein geniales "Mockumentary". In Form einer Doku erzählt er vom Comeback-Versuch der Band Fraktus so, als ob die Gruppe in echt existiert hätte. Demnach gründet sich die Band in den 80ern und hat mit "Affe sucht Liebe" sogar einen richtigen Hit. Das Archivmaterial, Fotos und Fernsehauftritte der Band wurden täuschend echt im Stil der Zeit nachinszeniert. Doch der ständige Streit der Bandmitglieder und ein Konzert, das buchstäblich in Flammen aufgeht, führen zur Trennung.

Studio Braun zu Gast

Das Projekt Fraktus ist eine Erfindung des Hamburger Künstlertrios Studio Braun, das aus Heinz Strunk, Rocko Schamoni und Jacques Palminger besteht. Die drei werden gemeinsam mit Regisseur Lars Jessen auch an der Aftershowparty im Hamburger Knust teilnehmen. Beginn ist um 21 Uhr.

"Eine Stadt sieht einen Film" ist eine gemeinsame Veranstaltung der Hamburger Arthouse-, Programm- und Offkinos. Im vergangenen Jahr wurde der Film "Absolute Giganten" gezeigt.

