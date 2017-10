Stand: 17.10.2017 19:24 Uhr

Wer bin ich? Was will ich im Leben? Und wie ist das mit der Liebe? Der 17-jährige Mauser ist weiß Gott nicht der erste jugendliche Filmheld, der sich diese Fragen in langen, heißen Sommerferien stellt. "Es war einmal Indianerland" ist der klassische Coming-of-Age-Film - und doch erfrischend anders. Weil er nicht vorne, sondern mittendrin beginnt. Mauser selbst ist der Erzähler seiner eigenen Geschichte - die er mal vor-, mal zurückspult.

Mauser (Leonard Scheicher), für den es bis dato nur sein Box-Training und den entscheidenden Kampf in neun Tagen gab, verliebt sich nachts bei der verbotenen Freibad-Party Hals über Kopf in Jackie.

Eigentlich ist die Schöne aus dem Villen-Viertel für den Jungen aus der Hochhaussiedlung unerreichbar. Aber so beherrscht Mauser im Box-Ring ist, so kopflos stürzt er sich in dieses Abenteuer. Unfassbar sexy ist diese Jackie, gespielt von Shooting-Star Emilia Schüle. Aber da ist auch noch Edda: Liebenswert altmodisch. Sie fährt Käfer und schreibt Postkarten. Kann man sein Herz gleichzeitig an zwei Mädchen verlieren...?

Çataks eigene künstlerische Handschrift

Nicht nur die Dialoge haben einen ganz eigenen Zauber. Der deutsch-türkische Regisseur Ilker Çatak, 33 Jahre jung, hat für sein Langfilm-Debüt auch eine aufregende Filmsprache gefunden. Die nächtlichen Freibad-Szenen, in atemberaubend schöne, psychedelische Blau-Rosa-Töne getaucht, spiegeln auf geniale Weise den jugendlichen Gefühls-Rausch.

Um Mut geht es auf jeden Fall: den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, aber auch anderen zu vertrauen. Auf seinen Vater nämlich, der eben seine Stiefmutter im Affekt umgebracht hat, kann Mauser nicht bauen.

Rasant komisch spult der Film den introvertierten Helden von einer unkontrollierten Situation in die nächste. Denn Mausers Leben steckt voller schräger, unberechenbarer Typen. Und dann hat er noch Visionen. Er fühlt sich von jemandem verfolgt: "Ich sehe die ganze Zeit einen Indianer."

Schräger Film über das Erwachsenwerden

Der Hauptdarsteller Scheicher, eine Entdeckung fürs Kino, musste für die Rolle vier Monate hart trainieren und ordentlich Muskeln zulegen, wie Regisseur Ilker Çatak erzählt: "Leonard Scheicher war beim Casting noch ein Strich in der Landschaft, alles andere als ein Boxer."

Romanautor Nils Mohl hat das Drehbuch mit verfasst. Er ist in Hamburg-Jenfeld groß geworden, wo - neben Mümmelmannsberg, am Lütjensee und in der City Nord - ein paar Tage gedreht wurde: "Es hat sich gelohnt, es hat ein paar hübsche Kulissen abgegeben", findet Mohl.

Çatak gelingt ein wunderbar schräger Film über das Erwachsenwerden. Zum Elektro-Soundtrack von Acid Pauli erlebt der Zuschauer einen Trip ins Gemüt von Mauser - voller Gedankensprünge, Neonfarben, funkelnder Sterne, Aufputschmittel und Feenstaub.

Funkelnd, witzig - und vielversprechend

Was für ein vielversprechendes Kino-Debüt von Ilker Çatak! "Es war einmal Indianerland“ wirkt wie ein eisgekühlter Erdbeershake mit Energizer-Effekt, die im Geiste von "Trainspotting" das Zeug zum Kultfilm hat. Man muss kein Teenager sein, um diesem Teenie-Film sofort zu verfallen!

Es war einmal Indianerland Genre: Komödie Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Leonard Scheicher, Johanna Polley, Emilia Schüle Regie: Ilker Catak Länge: 97 Min. FSK: FSK ab 12 Jahren Kinostart: 19. Oktober 2017

