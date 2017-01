Stand: 18.01.2017 12:00 Uhr

Oscar-Anwärter: "Manchester by the Sea" Manchester by the Sea , Regie: Kenneth Lonergan Vorgestellt von Katja Nicodemus

Der Film "Manchester by the Sea" von Kenneth Lonergan gilt als einer der Favoriten der am 26. Februar stattfindenden Oscar-Verleihung. Vor allem gilt es als nahezu sicher, dass sein Hauptdarsteller Casey Affleck den Oscar des besten Darstellers bekommen wird. Der Film spielt im Arbeitermilieu von Massachusetts.

Filmtrailer: "Manchester by the Sea" "Manchester by the Sea" ist ein Familiendrama, so authentisch und wahrhaftig wie es im amerikanischen Kino selten zu sehen ist - ohne jedes Pathos und gerade deshalb tief bewegend.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rückkehr in die Heimatstadt

Damit hat er nicht gerechnet. Lee Chandler hat sowieso mit nichts mehr gerechnet in seinem Leben. In diesem Moment des Films wissen wir noch nicht, weshalb er so apathisch ist, so verschlossen. So seltsam neben der Spur. Wir wissen nur, dass gerade sein älterer Bruder an einem Herzinfarkt gestorben ist und dass Lee die Vormundschaft für seinen halbwüchsigen Neffen Patrick übernehmen soll.

Lee arbeitet als Hausmeister in Boston. Sein Leben spielt sich ab zwischen Schnee wegräumen, Toilettenreparaturen und gelegentlichen Prügeleien in einer Bar. Dieser Mann hat sich abgekapselt, in sich selbst zurückgezogen. Casey Affleck spielt ihn mit unglaublichem Feingefühl, als einen Menschen, der nur mühsam den Schmerz unter seinem Schutzschild verbergen kann.

Schmerzliche Erinnerungen

Lee wird zurückkehren ins kleine Küstenstädtchen Manchester-by-the-Sea in Neuengland. Er wird sich um die Beerdigung seines Bruders kümmern. Er wird versuchen, mit seinem Neffen ins Gespräch zu kommen. Wir werden erfahren, was diesen Menschen aus der Bahn, ja aus dem Leben geworfen hat: Vor Jahren verbrannten die drei kleinen Kinder von Lee. Nach einer durchzechten Nacht hatte der Vater versäumt, das Funkengitter wieder korrekt vor den Kamin zu stellen. Mit Rückblenden führt der Regisseur Kenneth Lonergan in die schmerzliche Vergangenheit - auch zurück in die bierselige Schicksalsnacht.

Gibt es überhaupt ein Leben nach dem Verlust dreier Kinder? Wenn ja, was ist das für ein Leben? Kenneth Lonergans Film gibt nicht vor, die Antwort zu wissen. Er psychologisiert auch nicht. Er folgt Menschen aus dem Fischer- und Arbeitermilieu, die nicht gelernt haben, über sich und ihre Gefühle zu sprechen. Er zeigt ihr Leben in adretten Holzhäusern, er zeigt Boote, Schnee und Wald. Er zeigt den kleinstädtischen Alltag der USA, ohne ihn zu verherrlichen. Mittendrin einen Mann, der durch den Tod seines Bruders mit einem anderen, noch viel größeren Schmerz konfrontiert wird - und mit seiner Ex-Frau, gespielt von der wunderbaren Michelle Williams. Sie hat nur wenige Szenen in diesem Film, aber für die würde man ihr am liebsten jetzt schon einen Vorab-Oscar geben.

Adrette Kleinstadt-Szenerie

Ja, "Manchester by the Sea" ist ein Film über das Leben und Sterben in einer Kleinstadt. Über Schicksalsschläge und ihre Nachwirkungen. Aber es ist auch ein komischer Film. Denn die Tatsache, dass der zum Vormund bestimmte Onkel und sein Neffe einander fremd sind, führt zu gewitzten, slapstickhaften Szenen und Dialogen. Und zu immer neuen Streitereien, die besser sind als das Schweigen, mit dem Männer dieses Milieus rührend-hilflos ihre Gefühle begraben. Da ist zum Beispiel der Streit um das Boot von Lees Bruder. Der natürlich nicht nur ein Streit um den Unterhalt eines Bootes ist.

Zugegeben, manchmal ist die Kleinstadtwelt von "Manchester by the Sea" zu adrett, wirken die Männer wie aus einem Katalog für hippe Outdoor-Kleidung gefallen, sind die Innenräume allzu offensichtlich für die Bildkomposition hergerichtet, die Farben perfekt komponiert. Das ändert aber nichts daran, dass Kenneth Lonergans Film dennoch nah bei seinen uramerikanischen Figuren bleibt. Bei einem Onkel und einem Neffen, die sich mit Widerwillen zu einer Kleinfamilie zusammenfinden müssen, ohne dass der Film aus dieser Tatsache gleich ein uramerikanisches Happy End fabrizieren müsste.

Manchester by the Sea Genre: Drama Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Casey Affleck, Michelle Williams, Lucas Hedges, Kyle Chandler Regie: Kenneth Lonergan Länge: 138 min FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 19. Januar 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 19.01.2017 | 07:20 Uhr