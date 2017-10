Stand: 24.10.2017 14:45 Uhr

"Maudie" - Eine wahre Liebesgeschichte Maudie , Regie: Aisling Walsh Vorgestellt von Krischan Koch

Bekannt wurde die englische Schauspielerin Sally Hawkins durch den Film "Happy go Lucky", mit dem sie 2008 "Golden Globe" und "Silbernen Bären" gewann. Inzwischen ist sie ein Star des Arthouse-Kinos und gilt jetzt schon als eine Kandidatin für den nächsten Oscar. In dem Film "Shape of Water", der Anfang nächsten Jahres in die deutschen Kinos kommt, spielt sie eine stumme Putzfrau. Zunächst aber ist Sally Hawkins zusammen mit Ethan Hawke in dem Film "Maudie" zu sehen.

Filmtrailer: "Maudie" "Maudie" heißt der wohltuend altmodische Film von Aisling Walsh. Ein wortkarger Ethan Hawke und eine verschmitzte Sally Hawkins spielen darin das schönste Liebespaar dieses Kinoherbstes.







Haushaltshilfe bei einem Eigenbrötler

Kanada in den Dreißigerjahren. Die junge Maud (gespielt von Sally Hawkins) leidet unter schwerer Arthritis. Ihr Bruder hat sie zu einer Tante in einem kleinen Kaff an der Atlantikküste abgeschoben. Doch Maudie möchte ihr eigenes Leben führen. Zufällig bekommt sie mit, dass der Eigenbrötler Everett Lewis (Ethan Hawke) eine Haushaltshilfe sucht.

Mit dem Nötigsten humpelt Maud gebückt die Landstraße entlang zu dem einsamen Haus. Sie zieht zu dem mürrischen Everett, der sich notdürftig als Fischhändler durchschlägt. Sie putzt und kocht für ihn und frönt nebenbei ihrer großen Leidenschaft, der Malerei.

Maudie wird eine bekannte Künstlerin

Zunächst bemalt sie die Türen und Wände des Hauses mit bunten Blumen, dann malt sie naive Landschaften und Alltagszenen auf Karten und kleine Holztafeln, die sie sogar verkaufen kann. An den rauhen Ton in der heruntergekommenen Holzhütte muss sie sich allerdings erst gewöhnen. Bei Everett herrscht eine klare Hierarchie.

Die Geschichte ist authentisch. Diese Maudie, die es schließlich zu einer anerkannten Folklorekünstlerin bringt, gab es wirklich. Auch die außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen der naiven Malerin und dem sturen cholerischen Fischhändler ist echt. Die beiden Außenseiter werden ein Paar und heiraten schließlich.

Liebesgeschichte ohne rührselige Szenen

In berührenden aber niemals rührseligen Szenen zeigt die irische Regisseurin Aisling Walsh die Annäherung der beiden und die Umkehrung der Rollen. Bald verdient Maud mit ihren Bildern den Lebensunterhalt, und Everett muss Kartoffeln schälen. Sie hat ein Zuhause gefunden und er entdeckt eine Zärtlichkeit, die ihm bisher fremd war.

Regisseurin Aisling Walsh lässt sich alle Zeit für ihre Geschichte und für wunderschön karge Landschaftsbilder der kanadischen Ostküste. Das wirkt wohltuend altmodisch. Wenn der manchmal allzu beschauliche Film ein paar Längen hat, dann helfen die beiden Hauptdarsteller schnell darüber hinweg. So herrlich wortkarg haben wir Ethan Hawke noch nicht gesehen und Sally Hawkins störrisch verschmitzter Blick ist schlicht herzerweichend. Sie sind nicht besonders schön und gerade deshalb das schönste Liebespaar dieses Kinoherbstes.

Maudie Genre: Biografie, Romanze Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Irland, Kanada Zusatzinfo: mit Ethan Hawke, Sally Hawkins, Kari Matchett Regie: Aisling Walsh Länge: 115 min FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 26. Oktober 2017

