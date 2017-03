Stand: 14.03.2017 10:00 Uhr

Schmerzhafte Nachforschungen Sie kam aus Mariupol von Natascha Wodin Vorgestellt von Natascha Freundel

Mariupol ist eine Hafenstadt im Südosten der Ukraine. Das wussten hierzulande nur wenige, bis im Frühjahr 2014 die Kämpfe im Donbass ausbrachen und die von Russland unterstützten Separatisten auch das strategisch wichtige Mariupol unter ihre Kontrolle zu bringen versuchten. Kulturell und historisch blieb die Stadt eine "Terra incognita". Nun ist ein Buch erschienen, das Mariupol mit Gesichtern und Geschichten bevölkert, die eng mit Deutschland verbunden sind.

Die Schriftstellerin Natascha Wodin, 1945 in Fürth geboren, hat die Vergangenheit ihrer eigenen Familie erkundet. Im Zentrum steht ihre Mutter, von der sie wenig mehr wusste, als jetzt der Titel des Buchs verrät: "Sie kam aus Mariupol". Völlig zu Recht ist der Roman nun für den Leipziger Buchpreis nominiert.

Erstaunliche Informationen aus dem Internet

Ein atemberaubendes Buch! Eine Spurensuche kreuz und quer durch das 20. Jahrhundert, von Mariupol im Süden der Ukraine bis Karelien im Norden Russlands, von Kasachstan und Sibirien bis Sachsen und Bayern. Es ist eine virtuelle Reise. Sie beginnt, als die Autorin Natascha Wodin in ihrem Sommerhaus am mecklenburgischen Schaalsee den Namen ihrer Mutter in die Suchmaschine des russischen Internets eingibt: "Jewgenia Jakowlewna Iwaschtschenko".

"Im zweiten Weltkrieg hatte man sie als Dreiundzwanzigjährige zusammen mit meinem Vater aus Mariupol zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert, ich wusste nur, dass beide in einem Rüstungsbetrieb des Flick-Konzerns in Leipzig eingesetzt waren. Elf Jahre nach Kriegsende hatte meine Mutter sich in einer westdeutschen Kleinstadt das Leben genommen. Wir waren Kinder, meine Schwester gerade erst vier, ich zehn Jahre alt, als sie an einem Oktobertag im Jahr 1956 wortlos die Wohnung verließ und nicht wiederkam." Leseprobe

"Ich habe ja mein Leben lang nichts über meine Mutter gewusst und sie dann vor ein paar Jahren plötzlich im Internet entdeckt - zu meinem großen Erstaunen. Ich bin dann ihren Spuren nachgegangen. Das Buch ist auch keine Autobiografie, würde ich sagen. Es ist die Geschichte meiner Mutter, die Biografie meiner Mutter", sagt die Autorin. Sechs Jahrzehnte nach dem Tod der Mutter treffen auf Natascha Wodins Laptop verwirrende Informationen über ihre Vorfahren aus Mariupol ein.

Das Kind einer Zwangsarbeiterin hat Vorfahren in den besten Kreisen

"Was für eine Familie war das? Der Vater meiner Mutter ein bolschewistischer Revolutionär mit einer langen Verbannungsgeschichte, ihr Bruder ein dekoriertes Parteimitglied, ihre Schwester und sie selbst Renegatinnen, die eine verbannt in ein sowjetisches Arbeitslager, die andere Zwangsarbeiterin beim deutschen Kriegsfeind, eine potenzielle Kollaborateurin." Leseprobe

Lange Zeit glaubte die Autorin, dass sie, das Zwangsarbeiterkind, "zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übriggeblieben war". Plötzlich wächst ihr Stück für Stück ein Stammbaum zu, der ihre kühnsten Träume übertrifft. Die Mutter Jewgenia Iwaschtschenko kam nicht einfach "aus Mariupol", sondern aus den besten Kreisen der Stadt.

Sie hatte eine Großmutter aus dem baltendeutschen Landadel. Die anderen Großeltern waren italienische Seefahrer und Kaufleute, die in Mariupol vom Kohlehandel steinreich geworden waren. Wie das Haus dieser Italiener aussah und wie es nach der Revolution im Bürgerkrieg geplündert wurde, wie der Hunger in dieses Haus einbrach, das erfährt Natascha Wodin aus den Memoiren ihrer Tante, die deren Sohn, ein Ingenieur in Sibirien, zufällig auf einem Schrank entdeckt.

Schreckliche Erinnerungen an die Hungersnot nach der Revolution

"Viele essen Hunde und Katzen. Nachdem alle Hunde und Katzen aufgegessen sind, kommen die Menschen dran. Man hört von Frauen, die Kinder mit Essbarem in ihr Haus locken und sie töten, um Hackfleisch und Braten aus ihnen zu machen." Leseprobe

"'Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe...' - Immer wieder der Kehrreim meiner Kindheit: 'Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe...'" Vor allem an diesen Satz ihrer sonst so schweigsamen Mutter erinnert sich die Erzählerin. Plötzlich sieht sie - und wir, ihre Leser, blicken mit ihr auf die Verhaftung der Tante und die Verbannung in den Gulag. Wir blicken auf das Zwangsarbeiterlager in Leipzig, in dem die Mutter Kriegsflugzeuge montieren musste - auch wenn die Quelle persönlicher Dokumente an dieser Stelle versiegt.

Wie Wodin schließlich ihre eigene Nachkriegskindheit aus Schweigen, Gewalt und Rebellion beschreibt, ihr Aufwachsen in einem Fabrikschuppen bei Nürnberg, in einem Displaced-Persons-Camp und einer Siedlung für "Heimatlose Ausländer", bis zum Selbstmord der sechsunddreißigjährigen Mutter, das kann dem Leser, der Leserin das Herz zerreißen.

Sie kam aus Mariupol von Natascha Wodin Seitenzahl: 368 Seiten Genre: Roman Verlag: Rowohlt Verlag Bestellnummer: 978-3-498-07389-3 Preis: 19,95 €

