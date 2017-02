Stand: 17.02.2017 09:05 Uhr

Wettrüsten mit Pandas und Brillenbären Der Zoo der Anderen von Jan Mohnhaupt Vorgestellt von Michael McGlinn

Der Eingang zum Berliner Zoo liegt mitten im Westen der Hauptstadt. Aber Berlin hat zwei Zoos - und das hat mit der ehemaligen Teilung der Stadt zu tun. Die Trennlinie verlief so, dass der Zoo an West-Berlin ging. Da musste die "Hauptstadt der DDR" dringend nachziehen und plante den Tierpark. Alles sollte im Volkszoo größer, schöner und moderner werden als im Westen, mit weitläufigen Gehegen: Im Kommunismus sollte es nicht nur den Menschen besser gehen, sondern auch dem lieben Vieh. Die Ost-Bürger halfen zu Hunderten beim Schippen der Gräben und Auftürmen der Klettersteine. Die ersten Exoten wurden zünftig begrüßt.

Politisch-zoologischer Zweikampf

Jan Mohnhaupts Buch "Der Zoo der Anderen" erzählt die Geschichte eines politisch-zoologischen Zweikampfs. "Als der Tierpark eröffnet wurde, war die Stimmung im ganzen Land riesig, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in den einzelnen Betrieben", erzählt Mohnhaupt. So habe die Kinderzeitschrift "Bummi" zwei Giraffen gespendet, der VEB Kälte und die Konsumgesellschaft Köpernick jeweils einen Eisbären sowie die Zeitschrift "Neues Deutschland" und das Ministerium für Schwerindustrie je einen Elefanten. Zwei Brillenbären seien vom Wachregiment der Stasi gekommen, mit der Begründung: "Die Genossen meinten, ein einziger Brillenbär wurde sich langweilen."

Es gibt diese Anekdote aus den späten Achtzigern, jener Zeit, als sich die Welt auf ein Leben am Abgrund eingerichtet hatte. Als die Berliner Mauer noch mindestens hundert Jahre vor sich zu haben schien und der Zoo im Westen sowie der Tierpark im Osten nicht nur die beliebtesten Freizeiteinrichtungen, sondern auch die Statussymbole zweier Systeme waren: Die Stadt ist seit fast 30 Jahren geteilt, nur die beiden Zoodirektoren sind vereint - in inniger Abneigung gegeneinander. Leseprobe

Die wachsende Konkurrenz im Osten beunruhigte die Freunde des Zoologischen Gartens im Westen und zauberte Geld aus den Taschen fast aller Politiker und Geschäftsleute der Stadt mit zwei Zoos und zwei Fernsehtürmen. Trotzdem schien der Tierpark immer wieder die Oberhand zu gewinnen. Der erste von beiden Seiten heiß ersehnte Panda sei nach Osten gegangen, erzählt Mohnhaupt: "Chi Chi“, ein Jungtier, das der österreichischer Tierhändler Heini Dämmer dem Tierpark vermittelt habe. Nach einer Zeit im Zoo von Moskau, wo "Chi Chi" zwischengeparkt worden sei, habe er im Ostberliner Tierpark innerhalb von drei Wochen 400.000 Besucher angelockt. Danach sei "Chi Chi" an den Londoner Zoo verkauft worden, wo der dann später zum Symboltier für den Word Wildlife Fund (WWF) wurde.

In der Elch-Kiste in Richtung Westen

Mohnhaupts Schilderungen zufolge gab es mehrere Fluchtversuche, auch von Tierpflegern. "Einer hatte beispielsweise eine Tauchgruppe gegründet und ist dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion durch die Havel abgetaucht." Ein anderer Tierpfleger habe einen Tiertransport ausgenutzt. "Als ein Elch nach Norddeutschland gebracht werden sollte, hat er sich mit dem Elch in der Kiste versteckt und ist dann hier am Bahnhof Zoo angekommen." Dort sei er dann unbemerkt ausgestiegen und nach Kreuzberg abgehauen.

Kalter Krieg im Kleinen

Im Kleinen spiegelt sich der Kalte Krieg zwischen dem Zoo im Westen und dem Tierpark im Osten wider. Die zwei Direktoren führten einen regelrechten Alphatierkampf miteinander: Einmal lud Heinrich Dathe (Ost) seinen West-Kollegen Hans-Georg Klös zum Essen ein. Für Klös gab's dann "Klößchen". Als China mit dem Westen die sogenannte "Panda-Diplomatie" begann - Pandabären als begehrte Staatsgeschenke - sah Klös endlich seine Chance für einen West-Panda gekommen. "Helmut Schmidt hat Klös den Panda schon versprochen, aber gesagt, 'behalte es noch für dich, denn ich muss noch ein paar Wahlen gewinnen'", erzählt Mohnhaupt. "In der Zeit musste schon ein neues Gehege entstehen, und deswegen musste Heinz-Georg Klös seinen Betriebsrat belügen und sagen, 'Ja, wir brauchen ein Haus für unsere Tierkinder.'" Jeder wollte den Grabenkampf gewinnen. Klös beschrieb seine Lage so: "Wenn ich mit einem Lastwagen anreise, kommt Dathe mit einem ganzen Waggon." Hat der eine einen Zwergesel, braucht der andere einen Riesenesel...

Im Rückblick stellt sich die Frage, was die beiden Direktoren mehr entzweit hat - ihre Ähnlichkeiten oder ihre Unterschiede? Leseprobe

Geschiebe zwischen grauen Riesen

Einmal habe Klös Dathe eingeladen, als er neue Elefanten bekommen habe, erzählt Mohnhaupt. Dabei habe sich Dathe darüber mokiert, dass die Elefanten noch ein bisschen mickrig aussähen. "Klös hat gesagt, die sind doch nicht mickrig und fing an so zu schieben", sagt Mohnhaupt. "Wer angefangen hat, weiß man nicht so genau - ziemlich skurrile Szenerie, zwei alte Herren, die sich zwischen den grauen Riesen hin und her geschoben haben."

Das Elefantengedächtnis der Ex-Westler und Ex-Ostler verrate heute noch die Herkunft der älteren Berliner, meint Jan Mohnhaupt - denn die hängen entweder an ihrem Zoo oder an ihrem Tierpark.

Der Zoo der Anderen von Jan Mohnhaupt Seitenzahl: 304 Seiten Genre: Sachbuch Verlag: Hanser Verlag Bestellnummer: 978-3-446-25504-3 Preis: 20,00 Euro €

