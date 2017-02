Stand: 09.02.2017 10:00 Uhr

Traue Niemandem Mysterium von Federico Axat, aus dem Spanischen von Matthias Strobel Vorgestellt von Andrea Heußinger

Der Verlag spricht von einer Sensation: Wochenlang stand der Roman an der Spitze der spanischen Bestsellerliste, in 35 Länder wurde das Manuskript verkauft - und Hollywood bereitet bereits die Verfilmung vor. Das Buch, das da so eingeschlagen hat, trägt in Deutschland den Titel "Mysterium". Geschrieben hat es der Argentinier Federico Axat, ein gelernter Ingenieur, der erst vor wenigen Jahren seinen Job an den Nagel gehängt hat und sich seitdem ganz dem Schreiben widmet. Nach "Benjamin" und "Die Verwandlung des Schmetterlings", für den er auch schon einiges an Lob einheimste, ist "Mysterium" Federico Axats dritter Roman.

Ein verhinderter Selbstmord

"Ted McKay wollte sich gerade eine Kugel in den Kopf jagen, als jemand stürmisch an der Tür klingelt" - das ist doch mal ein furioser Einstieg. Zumal der Fremde offenbar genau weiß, was der erfolgreiche Geschäftsmann, der vor kurzem von seinem inoperablen Gehirntumor erfahren hat, gerade vorhat. Er werde nicht weggehen, bis Ted aufmache, ruft er durch die Tür.

Doch Ted würde nicht aufmachen, auf keinen Fall. (...) Da erregte etwas auf dem Schreibtisch seine Aufmerksamkeit: ein gefaltetes Blatt Papier, das so ähnlich aussah wie sein Abschiedsbrief an Holly, nur dass darauf nicht der Name seiner Frau stand. (...) Er faltete das Blatt auf und (...) erstarrte. Es war seine eigene Schrift. Doch er konnte sich nicht erinnern, diese beiden Sätze geschrieben zu haben: Mach die Tür auf. Es ist dein letzter Ausweg. Leseprobe

Was den deutschen Verlag bewogen hat, den so passenden Originaltitel "La ultima salida" - "Der letzte Ausweg" - gegen das schrecklich schwülstige "Mysterium" zu tauschen, ist schleierhaft - ebenso wie die pathetische Gestaltung des Covers, auf dem ein Mann in Erlöser-Pose zu sehen ist. Aber angesichts dieser Story ist das natürlich eine Marginalie.

Realität und Halluzination verschwimmen

Von der ersten Seite an schafft Axat es, den Leser in den Sog der rätselhaften Ereignisse zu ziehen. Der Fremde, der sich Lynch nennt, bietet Ted einen Deal an: Tötet er einen Mörder, der mit seiner Tat bislang ungeschoren davongekommen ist, werde Lynchs Organisation im Gegenzug Ted beim Selbstmord unterstützen und diesen so für Teds Frau und die beiden Töchter erträglicher machen.

"Wir sind in dieser Geschichte die Guten, Ted. Wir glauben, dass jemand, der mordet, sterben muss. Und wir tun nichts weiter, als diejenigen, die das System ausgetrickst haben, mit denen in Verbindung zu bringen, die ihr Leben für eine gerechte Sache hergeben wollen. Wir haben Sie ausgewählt, Ted. Das ist Ihre große Chance. Es ist auf jeden Fall Ihre letzte Chance, da bin ich sicher." Leseprobe

Ted willigt ein - und ab da wird eine Spirale schrecklicher Ereignisse in Gang gesetzt, in der bald Realität und Halluzination verschwimmen. Ständig passieren rätselhafte Dinge, hat Ted es mit mysteriösen Erscheinungen zu tun, weiß der Leser oft nicht mehr, was Traum ist, was Wirklichkeit. Überall lauern Lügen und Täuschungen, was gerade noch völlig schlüssig zu sein schien, wird auf der nächsten Seite vollkommen in Frage gestellt. Wem kann man hier überhaupt trauen?

Eine Geschichte wie ein Fiebertraum

Wie konnte er sich an etwas erinnern, das noch gar nicht geschehen war? "Ich komm ja schon!", rief Ted. Als er ins Wohnzimmer trat, erkannte er die Gestalt hinter dem Fenster bei der Haustür. Auch diesmal betrachtete er alle Gegenstände besonders aufmerksam, aber nicht, weil er sich für immer von ihnen verabschieden wollte, sondern weil sie, als er sie das letzte Mal gesehen hatte, zertrümmert gewesen waren. Leseprobe

Der Schreibstil ist einfach und eingängig, der Fokus liegt klar auf der Geschichte - und die ist wirklich gut gemacht. Ein schwindelerregender Fiebertraum, in dem man irgendwann niemandem mehr traut, alles hinterfragt, hinter der harmlosesten Aussage oder Handlung sofort Verrat wittert.

"Mysterium" als Hörbuch Das Hörbuch zum Krimi wird gelesen von Stefan Kaminski und erscheint ebenfalls für 22,00 Euro im Jumbo Verlag.

Paranoid wie der Protagonist und allein gelassen mit seinen Verdächtigungen und Mutmaßungen, taumelt der Leser durch die albtraumhafte Handlung, hin und her gewirbelt vom Strom der Ereignisse: im besten Sinne, denn weglegen kann man dieses Buch nicht - und selbst der finale Twist ist richtig gut.

Dass Hollywood den Roman verfilmen wird, ist keine große Überraschung. Die Story jedenfalls bietet schon mal alle Voraussetzungen für einen Klasse-Thriller à la "Memento", "Inception" oder "Vertigo".

Mysterium von Federico Axat, aus dem Spanischen von Matthias Strobel Seitenzahl: 432 Seiten Genre: Krimi Verlag: Atrium Verlag Bestellnummer: 978-3-855-35006-3 Preis: 22,00 €

