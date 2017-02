Stand: 06.02.2017 10:00 Uhr

Ein Sheriff in der Zwickmühle Auf die sanfte Tour von Castle Freeman, aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren Vorgestellt von Annemarie Stoltenberg

Der 1944 in Texas geborene Castle Freeman gehört zu den Autoren, deren Bücher man irgendwo auf einem Stapel entdeckt, aufschlägt, liest und dann nicht mehr aus der Hand legt. Nach "Männer mit Erfahrung" kommt nun "Auf die sanfte Tour" in der deutschen Übersetzung von Dirk van Gunsteren heraus.

Ein Buch ohne überflüssige Worte

Über einen Roman zu sagen, er sei "wortkarg", wirkt angesichts 190 bedruckter Seiten natürlich ein wenig seltsam. Aber genau so wirkt dieser Roman: Leergefegt von überflüssigen Wörtern. Man stelle sich einen Ort in der Provinz vor, sinkende Einwohnerzahlen, alles ein wenig überaltert, als Gemeinde funktionierend, aber letztlich dem Verfall und der Trunksucht preisgegeben. Der Sheriff wird von der Bevölkerung gewählt, das heißt, es ist üblicherweise einer, der nicht viel Ärger macht.

Mit wenigen Strichen beschreibt Freeman die Typen seiner Story. Da ist zum Beispiel Timberlake:

Timberlake war wie gemacht für die State Police: mindestens eins fünfundneunzig, durchtrainiert, das Haar blond, aber so kurz geschnitten, dass die Haut durchschimmerte. Er sah aus wie das größte Baby der Welt, ein Baby, das, kaum geboren, schon einarmige Liegestütze gemacht hatte. Leseprobe

Kniffliger Fall für den Sheriff

Sheriff Wing bekommt einen kniffligen Fall: Ein nackter Mann wird an einen Baum gefesselt gefunden. Offenbar stammt er aus Russland. Es wurde in ein abgelegenes Haus eingebrochen, das Russen gehört - und die wollen jetzt dringend etwas zurück haben, was im Safe lag. Wings größtes Problem ist, dass er ziemlich sicher weiß, wer den Einbruch verübt hat. Sean, ein Junge, dessen Vater im Krieg am Persischen Golf gefallen ist. Sean war fünf bei der Beerdigung seines Vaters.

Sheriff Wing erinnert sich, wie reglos er da stand, nicht nach rechts und nicht nach links gesehen hat, sondern auf den Boden starrte. Der einsamste kleine Junge der Welt. Für Sheriff Wing ist der inzwischen erwachsene Sean "einer der Unsrigen". Was gehen ihn die Russen an? Er will eher Sean vor deren Rachlust schützen, als ihn als Einbrecher zu verfolgen. Überhaupt ist sein Sheriff-Konzept dieses:

"Manchmal muss man sich zurückhalten und den Dingen die Gelegenheit geben, sich zu entwickeln. ... Es ist eine gute Regel. Aber ein Bursche wie Sean stellt sie auf eine harte Probe." Leseprobe

Und natürlich hat der Sheriff auch noch andere Dinge zu tun:

Kein Sheriff hat am Samstag frei. Übeltäter, Pechvögel und unsere Stammkundschaft, die Strohdummen, sind gewöhnlich schon lange vor Mittag unterwegs, und das baut sich den lieben langen Samstag auf und mündet in den Höhepunkt der Woche: den Abend des schlechten Benehmens. Leseprobe

Der Sheriff als "Naturschützer"

Samstag, auch der Abend, an dem man sich der Verkostung von Spirituosen widmet. Sheriff Wing hat eine bemerkenswerte Auffassung seins Jobs.

"Wenn man beruflich mit bösen Buben zu tun hat, ist man gewissermaßen Naturschützer, denn böse Buben sind eine gefährdete Art und werden immer seltener, jedenfalls die altmodische Sorte, zu der Sean gehört." Leseprobe

Sheriff Wing lernt im Laufe des Romans allerdings, dass sich seine Auffassung vom Sheriffsein überholt hat:

Sheriffsein war weich und war nie perfekt... Das Gesetz war anders. Das Gesetz war hart ... Immer im Recht. Aber ich war nicht das Gesetz. .... Ich war der Sheriff. Das Gesetz war beinahe das Gegenteil von Sheriffsein; es war das, was kam, wenn das Sheriffsein nichts gebracht hatte. Leseprobe

Und dann weht Präriegras durch die Gemeinde Ulster. Früher, als Sheriffsein noch geholfen hat, wäre jetzt der Mittagsexpress gekommen. Aber die Zeiten ändern sich.

