Sendedatum: 26.03.2017 19:30 Uhr

Zeitreise: 30 Jahre nach dem Attentat von Dschibuti

Es war ein tragischer Zufall, dass sich die Kieler Meeresbiologen des Instituts für Meereskunde im Hotel "Historil" aufhielten. Der letzte Landgang vor einer dreimonatigen Exkursion mit dem Forschungsschiff "Meteor" - als sie Opfer eines Terroranschlags wurden. Daniel Reinschmidt, Annette Barthelt und Marco Buchalla waren auf der Stelle tot. Hans-Werner Halbeisen erlag später in der Universitätsklinik in Bonn seinen schweren Verletzungen. Insgesamt forderte das Attentat in Dschibuti 13 Menschenleben. Vier deutsche Forscher überlebten - schwer verletzt. Bis heute verfolgt sie das, was vor 30 Jahren in Dschibuti passiert ist.

Tragischer Tod statt Meeresforschung

Am 18. März 1987 waren sie in der ostafrikanischen Hafenstadt angekommen und wollten am kommenden Tag in See stechen - mit der "Meteor" auf Forschungsreise gehen. Dabei ging es um die Erforschung von Organismen und anderen Phänomenen im Roten Meer. Doch zu dieser Fahrt sollte es gar nicht mehr kommen.

Am Abend vorher saßen acht von ihnen in der Stadt im Café zusammen, als plötzlich ein Sprengsatz explodierte. Ein tunesischer Attentäter hatte ihn dort, im Auftrag libyscher Mittelsmänner, deponiert. Der Anschlag galt französischen Soldaten, die sich häufiger in diesem Café aufhielten. Vier der Forscher starben, die anderen wurden schwer verletzt. Der Täter wurde am kommenden Tag gefasst und später zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde dann in lebenslange Haft umgewandelt. Die Überlebenden haben nie eine echte Entschädigung für ihr Leiden erhalten. Sie müssen bis heute mit diesen Folgen leben und haben die Ereignisse nie richtig verarbeitet.

Annette-Barthelt-Stiftung gegründet

Zum Gedenken an die Opfer haben Angehörige eine Stiftung gegründet: die Annette-Barthelt-Stiftung. Sie zeichnet jährlich gemeinsam mit dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum Meeresforscher aus und regelmäßig auch Menschen, die sich im Kampf gegen den Terrorismus einsetzen. In unserer Zeitreise haben wir drei Überlebende von Dschibuti getroffen, die uns erzählen, was sie damals erlebt haben und wie es ihnen heute geht.

