Sendedatum: 15.10.2017 19:30 Uhr

Ein aussterbendes Hobby: Briefmarkensammler

In einer Zeit vor E-Mail, SMS, WhatsApp und Sprachnachrichten haben die Menschen mit Füllfederhalter, Kugelschreiber oder Bleistift auf Papier geschrieben und diese Botschaften dann per Post verschickt. Ob Brief oder Ansichtskarte - über die Adresse wurde rechts oben eine Briefmarke geklebt, auch Postwertzeichen genannt. Die kleinen, meist rechteckigen, an den Rändern gezahnten Zettelchen mit ihren mehr oder weniger schönen und bunten Motiven erfreuen sich seit ihrer Erfindung großer Beliebtheit als Sammelobjekte. Dieses Phänomen reicht bis in die Gegenwart, obwohl man sie heute genau genommen gar nicht mehr braucht und nur die wenigsten Exemplare wirklich wertvoll sind.

"Das ist kein verstaubtes Hobby"









Tauschabend in großer Runde

Auf der ganzen Welt sitzen Sammler zusammen, halten ihre Briefmarken mit Pinzetten und spähen durch Lupen, damit ihnen nichts entgeht von den feinen Linien und eventuell winzig kleinen Fehlern. Auch die Mitglieder des Husumer Briefmarkensammlervereins von 1931 machen das so. Meistens jeder für sich, nur am zweiten Freitag im Monat treffen sie sich in möglichst großer Runde. Denn da ist Tauschabend in der Gaststätte Kielsburg am Messeplatz. Wenn sie vollzählig sind, beugen sich 20 Menschen über die Tische - drei Frauen und 17 Männer - mit ihren Alben und Schachteln voller Briefmarken. Alle Anwesenden haben mehrere Fachgebiete, zum Beispiel Tiere, Lokomotiven, DDR, Bundesrepublik oder Raritäten.

Es mangelt an Nachwuchs

Dem Verein fehlen Kinder und Jugendliche - leider. Briefmarken rangieren bei jungen Leuten weit hinter Smartphones, Facebook und Onlinespielen. Die Mehrheit hier hat längst das Rentenalter erreicht und ist in Sammelleidenschaft ergraut. Nachwuchs? Fehlanzeige. "Und dabei gibt es doch kein schöneres Hobby als Briefmarkensammeln", sagen die Philatelisten. Die Tür des Husumer Vereins steht allen Interessenten immer offen.

Weitere Informationen 14:59 Mythos blaue Mauritius Am 4. Oktober 1847 schickt ein Weinhändler von Mauritius aus einen Brief an seinen Handelspartner in Bordeaux. Die Briefmarke wird eine der berühmtesten der Welt. Audio (14:59 min) 04:17 Wer erfand die Briefmarke? Ein kleines Stück Papier verändert die Welt: Die Briefmarke. Sie vereinfacht das Gebührensystem der Post und sie weckt die Sammelleidenschaft - besonders für wertvolle Exemplare. Audio (04:17 min)

Archiv Alle Zeitreise-Beiträge sortiert nach Datum Hier finden Sie alle Zeitreisen des Schleswig-Holstein Magazins. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 15.10.2017 | 19:30 Uhr