Unsere Hände – alles im Griff?

Sie sind täglich im Einsatz und vollbringen wahre Wunder: unsere Hände. Schreiben, basteln, Türen öffnen - es gibt kaum eine Tätigkeit, bei der wir nicht auf unsere Hände angewiesen sind. Kein anderes Körperteil ist so beweglich, sensibel und gleichzeitig so belastbar.

Das Wunderwerk Hand

Doch wie funktioniert die Hand eigentlich? Und was tun, wenn sie plötzlich nicht mehr mitmacht - zum Beispiel bei typischen Handleiden wie Arthrose, Karpaltunnelsyndrom oder "Schnappfinger"? Plietsch nimmt das Wunderwerk Hand unter die Lupe und gibt nützliche Tipps rund um das Thema Pflege.

Zu welchen Höchstleistungen sind Hände fähig?

Plietsch-Moderator Tim Berendonk will herausfinden, welche Höchstleistungen die menschliche Hand erbringen kann. Dafür fährt er in die norddeutsche Kleinstadt Achim und trifft dort gleich mehrere fingerfertige Weltrekordhalter: Timo Böhm vom TSV Achim. Seines Zeichens Weltmeister im Becherstapeln, dem "Stacking". Er zeigt Tim, wie Kopf und Hand optimal zusammenarbeiten.

Dass unsere Hände aber nicht nur sehr beweglich, sondern auch "hammerhart" sein können, beweist Muhamed Kahrimanovic alias "Die Hammerhand": Er will in einer Minuten mehr als 23 Kokosnusspaare mit bloßen Händen zerschlagen.Hält die menschliche Hand so eine Belastung aus? Kann er seinen eigenen Weltrekord schlagen? Freuen Sie sich auf eine handfeste und spannende Folge plietsch!