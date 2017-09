Stand: 10.09.2017 07:45 Uhr

100 % Satisfaction: Die Stones rocken Hamburg von Sascha Sommer

The Rolling Stones sind vielleicht die legendärste praktizierende Rockband dieses Planeten. Und wirklich kurios: Man merkt es ihnen (fast) nicht an! Auch bei ihrem Open Air im Hamburger Stadtpark vor unglaublichen 80.000 Fans haben Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood ein dynamisches Hitfeuerwerk abgebrannt.

Die Bühne von links nach rechts, von vorne nach hinten: Es gibt keinen Winkel, auf dem sich der 74-Jährige Mick Jagger nicht ausgetobt hat. Und er ist ein echtes Fashion-Victim: Pailletten-Glitzer-Sakkos bis hin zum Longsleeve vom eigenen Merchandising-Stand - gefühlt zieht sich Mick Jagger häufiger um als Rihanna oder Kylie Minogue. Zum "Honky Tonk Blues“ holen sich die Stones mit zwei Background-Sängerinnen noch etwas Verstärkung auf die Bühne. Fast zwei Stunden vergehen, bis die Band eine Art "Best-Of“-Feuerwerk zündet. Sofort zieht auch die Stimmung an, auf einmal sind die 80.000 Fans im Stadtpark wieder wach, Hände gehen nach oben: "Start Me Up“, "Brown Sugar“, "Satisfaction“ - und bei letzterem Hit sieht man endlich auch springende Menschen in der Menge.

Liebeserklärung an Hamburg

"Habt ihr Spaß?“, fragt Mick Jagger und haut noch ein hamburgtypisches "Hummel, Hummel“ raus, das ehrlicherweise durch seinen Dialekt nach einem "Hummele, Hummele“ klingt. Scheinbar sind aber nicht alle Fans aus Hamburg, denn das "Mors, Mors“ verhallt in der Menge und schafft es nicht ganz zur Bühne. Überhaupt hat die Band viel für die Hansestadt übrig: "Hamburg ist ein guter Ort, um eine Karriere zu starten“, sagt Jagger und spielt auf seine Freunde aus Liverpool an: die Beatles. Obwohl die Zufriedenheitsskala schon nach "Satisfaction“ auf dem Höhepunkt ist, legen die Stones noch einen drauf. Sie kommen nochmal, sie spielen zwei Zugaben. Dann sind knappe zweieinhalb Stunden um. Die Show ist vorbei.

Vielleicht bis bald?

Die Band zeigt es allen: "Wir sind einfach da - und werden auch immer da sein“, sagt ein Konzertbesucher, der die Band zuletzt vor 22 Jahren gesehen hatte. Altersschwäche? Keine Spur! Ein anderer Fan bringt es auf den Punkt: "Die waren 1990 und 1995 in Hannover schon ziemlich alt, aber die sind noch cooler geworden!“ Für die Rolling Stones war es das achte Hamburger Konzert in 55 Jahren Bandgeschichte, also etwa alle sieben Jahre. Demzufolge müssten sie 2024 wiederkommen. Und auf den LED-Wänden war unmittelbar nach dem Konzert ganz groß zu lesen: "Bis bald“.

Setlist



1. Sympathy For The Devil

2. It’s Only Rock And Roll

3. Tumbling Dice

4. Out Of Control

5. Just Your Fool

6. Ride Em Down

7. Play With Fire

8. Can’t Always Get…

9. Dancing With Mr. D

10. Under My Thumbs

11. Paint It Black

12. Honky Tonk Woman

13. Slippin’ Away (Keith Richards)

14. Happy (Keith Richards)

15. Midnight Rambler

16. Miss You

17. Street Fighting Man

18. Start Me Up

19. Brown Sugar

20. (I Can’t Get No) Satisfaction

21. Gimme Shelter (Zugabe)

22. Jumpin' Jack Flash (Zugabe)

