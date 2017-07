Stand: 20.07.2017 17:23 Uhr

Travemünder Woche: Die Getränke sind schon kalt

Ausstellerin Patricia Koch aus Lübeck hat das Bier schon kalt gestellt. Sie nimmt noch mal alle Biergläser genau unter die Lupe. Schließlich soll an ihrem Stand kurz vor der Mole alles schön glänzen, wenn am Freitag Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) zusammen mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit dem Signal "Heißt Flagge" abends um 18 Uhr die 128. Travemünder Woche eröffnet. Seit zwölf Jahren schenkt Patricia Koch Getränke auf der Travemünder Woche aus, doch in diesem Jahr ist sie schon beim Aufbau ein wenig aufgewühlt: "Ich fühle mich zwar sicher bei all der Polizei, aber irgendwie hab ich auch wegen der ganzen Sicherheitsvorkehrungenein mulmiges Gefühl." Die Lübeckerin ist eine von mehr als 1.000 Helferinnen und Helfern, die alles auf dem 80.000 Quadratmeter großen Festivalgelände aufbauen.

Party im Medienzelt

Insgesamt stehen hier bald 200 Buden. Fast überall rund um die Travemündung hämmern Claudia Hafenbrädl und ihre Kollegen auf Stahl und stecken Stange an Stange: "Ich komme aus Bayern und finde das hier oben trotz Arbeit einfach cool - ich freue mich schon total." Auch Lena Rieck vom NDR freut sich auf die kommenden Tage. Sie ist mit der Bühnentechnik im Medienzelt von NDR und Lübecker Nachrichten beschäftigt. Hier sollen die Sportler interviewt und große Feste gefeiert werden.

Regatten vom Strand aus verfolgen

"So langsam kann es losgehen", meint Patricia. Sie hat schon 18 Stunden Arbeit hinter sich - ihre Bude steht direkt vor der Tribüne an der Promenade. Von dort aus können die Besucher die Regatten direkt vom Land aus mit verfolgen - oder auch über eine riesige Leinwand. Die LED-Leuchten dafür baut Julian Fischer gerade zusammen: "Die Arbeit lohnt sich, denn Regatten auf der Leinwand schauen, ist fast wie auf dem Wasser mit dabei zu sein", schwärmt der Techniker.

