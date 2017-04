Stand: 20.04.2017 14:00 Uhr

Umfrage: Enges Rennen zwischen SPD und CDU

Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl am 7. Mai in Schleswig-Holstein liegen die zwei großen Parteien von SPD und CDU dicht beieinander. Stünde der Urnengang bereits am kommenden Sonntag an, würden 33 Prozent der Befragten den Sozialdemokraten ihre Stimme geben, während die Union auf 31 Prozent käme. Das zeigt die aktuelle Umfrage, die Infratest dimap im Auftrag des NDR erhoben hat. Die CDU gewinnt im Vergleich zum 6. April einen Prozentpunkt hinzu, die SPD bleibt stabil. Die Grünen lägen bei 12 Prozent (+/-0). Die bestehende Regierung aus SPD, Grünen und SSW hätte eine klare Mehrheit und könnte weiterregieren.

Ergebnisse der NDR Umfrage im Detail































































FDP und SSW stabil, AfD verliert

Die FDP käme laut Umfrage nach wie vor auf 9 Prozent der Stimmen. Für den Südschleswigschen Wählerverband (SSW), der von der Fünf-Prozent-Klausel ausgenommen ist, sprächen sich 3 Prozent (+/-0) der Befragten aus. Die Linke könnte im Vergleich zur letzten NDR Umfrage nicht zulegen und würde mit 4 Prozent der Stimmen den Einzug in den Landtag verpassen. Die AfD muss laut aktueller Umfrage mit 5 Prozent (minus 2 Prozentpunkte) um den Einzug in den Landtag bangen. Die Piraten wären nicht mehr im Landtag. Sie haben derzeit sechs Abgeordnete im Parlament.

Direktwahl: Albig weiter in der Wählergunst vorn

Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) ist bei den Schleswig-Holsteinern weiterhin beliebt. Könnten sie ihr Landesoberhaupt direkt wählen, würden sich 55 Prozent für ihn entscheiden. Albig verbesserte sich gegenüber der Umfrage vom 6. April um 4 Prozentpunkte. CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther konnte seinen Wert gegenüber dem Vormonat um 1 Prozentpunkt ausbauen, bleibt aber mit 26 Prozent deutlich hinter Albig.

Zufriedenheit mit der Landesregierung

Aufholen kann die CDU bei der Frage, wer die nächste Landesregierung anführen soll. Während sich vor 14 Tagen 29 Prozent eine CDU-Führung wünschten, sind es nun laut Infratest dimap 34 Prozent. Die SPD bleibt trotz leichter Verluste dennoch für 53 Prozent der Befragten die Partei, die die Regierung führen sollte. Mit der Arbeit der Landesregierung von SPD, Grünen und SSW sind insgesamt sechs von zehn Befragten zufrieden.

Bildung wichtigstes Thema

Auf die Frage, welche politischen Themen für die Schleswig-Holsteiner wichtig sind, nannten 21 Prozent der Befragten die Bildung und 18 Prozent Infrastruktur und Verkehr. Danach folgen die Themen Flüchtlings- und Asylpolitik (13), Arbeitsmarkt (5) und Energiepolitik (5). Wenn es darum geht, die Wirtschaft voranzubringen, Arbeitsplätze zu schaffen, Kriminalität zu bekämpfen oder die Verschuldung zu senken, wird die Kompetenz der CDU besonders hoch eingeschätzt. Die SPD dagegen kann vor allem in der Familienpolitik punkten, bei der sozialen Gerechtigkeit und der Bildungs- und Schulpolitik. Bei der Frage, wer die wichtigsten Probleme des Landes am besten lösen könnte, trauen das 27 Prozent der CDU und 39 Prozent der SPD zu.

Für die Umfrage wurden vom 18. bis 19. April 2017 insgesamt 1.002 wahlberechtigte Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner am Telefon befragt. Die statistische Fehlerquote liegt laut Infratest dimap zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten.

Für die Umfrage wurden vom 18. bis 19. April 2017 insgesamt 1.002 wahlberechtigte Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner am Telefon befragt. Die statistische Fehlerquote liegt laut Infratest dimap zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten.







