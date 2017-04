Stand: 19.04.2017 17:43 Uhr

Teure Wahlkampfhilfe für die AfD Christian Schepsmeier von Constantin Gill

Die Plakate sind groß und blau - und sehen nach AfD aus. Nicht nur, weil dort "AfD wählen" steht. Auch die Themen passen. "Mehr Sicherheit für unsere Frauen und Töchter" steht drauf, versehen mit der Auflistung: Köln, Berlin, Kiel. Eine Anspielung auf die Vorfälle der Silvesternacht 2015 und den Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt. Aber die AfD hat die Plakate nicht beauftragt: "Das sind nicht unsere Plakate. Wir haben die nicht bestellt. Ich als Landesschatzmeister wüsste das. Ich müsste die auch bezahlen", sagt Noack. Und für so große Plakate hätte die Partei auch gar kein Geld, sagt der 73-Jährige mit der Lesebrille und dem ordentlichen Hemdkragen. Noack ist Landesschatzmeister der Alternative für Deutschland.

Wahlempfehlung in Plakatform

Das Geld haben dafür andere: Die Plakate kommen von einem "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten" mit Sitz in Stuttgart. Finanziert wird er durch Spenden. Woher die kommen, ist wenig bekannt. Klar ist nur: Seit gut einem Jahr unterstützt der Verein mit Kampagnen die AfD in Wahlkämpfen. In Form von Plakaten und in Form einer kostenlosen Zeitung, dem "Extrablatt".

Tausende Unterstützer bundesweit?

Der Vorsitzende und Sprecher des Vereins, David Bendels, sagt NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin im Herbst, man werde von mittlerweile 8.000 Menschen deutschlandweit unterstützt. "Wir bekommen von vielen dieser Unterstützer Einzelspenden, das fängt bei einem Euro an, und natürlich gibt es auch Spender aus dem Bereich der mittelständischen Wirtschaft, aus dem Bereich der Industrie", sagt Bendels. "Da sind Leute dabei, die hätten vielleicht vor zehn oder auch noch vor fünf Jahren an die CDU gespendet."

Bendels betont, der Verein sei überparteilich. Es gehe darum, "im vorpolitischen Raum die Debattenkultur und Diskussionskultur zu fördern." Gleichzeitig posiert Bendels mittlerweile auf Selfies mit führenden AfD-Bundespolitikern.

375.000 Zeitungen an Haushalte im Norden

Auch in Schleswig-Holstein soll es neben den Plakaten das "Extrablatt" geben - in einer Auflage von 375.000 Stück soll es in diesen Tagen die Haushalte im Land erreichen. Darin enthalten: Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin und den landespolitischen Köpfen und - wie auf den großen Plakaten - eine Wahlempfehlung für die AfD.

Parteienrechtlerin sieht Gesetzeslücke

Für die Parteienrechtlerin Sophie Schönberger aus Konstanz ist das schon eine gezielte Wahlwerbung: "Es geht nicht um eine allgemeine politische Bildungsarbeit. Was ich gesehen habe, ist ausschließlich Wahlwerbung zugunsten der AfD", sagt sie. Bemerkenswert ist aus ihrer Sicht auch der Umfang. "Die Intensität der Kampagnen in mehreren Landtagswahlkämpfen - mit ganz massiven Aktionen im Bereich der Plakate und der Gratiszeitungen - die ist schon außergewöhnlich hoch."

Kritik auch von Bundestagspräsident Lammert

Problematisch ist das aus Sicht der Expertin vor allem auch deswegen, weil das Parteienrecht vorsieht, dass Spender großer Summen eben nicht anonym bleiben können; dass Transparenz herrscht. Wer dagegen an einen Verein spendet, kann unerkannt bleiben. Ein Schwachpunkt im Parteiengesetz, den schon Bundestagspräsident Norbert Lammert bemängelt hat. Die Wahlkampfunterstützung für die AfD sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht illegal, hatte die Bundestagsverwaltung festgestellt.

Keine Absprachen?

Rechtlich ist das Vorgehen also in Ordnung, sagt Schönberger - solange es keine Absprachen zwischen Verein und Partei gegeben hat. "Es gab keine Absprachen", sagt Landesschatzmeister Noack. Und ist damit aus dem Schneider. "Wenn die AfD etwas anderes sagen würde, hätte sie einen unglaublich großen Parteispenden-Skandal am Hals", sagt Parteienrechtlerin Schönberger.

Auch David Bendels vom "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten" bestreitet im Herbst, dass es bei den vergangenen Wahlen Absprachen gegeben hat. Gleichwohl werde sich die AfD aber über die Unterstützung gefreut haben.

Schatzmeister will Einstweilige Verfügung gegen die Plakate

Bernhard Noack freut sich nach eigenen Angaben nicht. "So etwas passt nicht zu unserer Partei. Wir wollen unabhängig sein von Großspendern", sagt der Landesschatzmeister der AfD in Schleswig-Holstein. Er will eine einstweilige Verfügung gegen den Verein erwirken - damit die Plakate wieder abgenommen werden. Im Landesvorstand sei dieser Vorschlag aber eher mit Skepsis aufgenommen worden, sagt der 73-jährige.

