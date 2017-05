Stand: 09.05.2017 13:24 Uhr

Poker um die Macht - SPD gibt nicht auf

Zwei Tage nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sortieren sich die Parteien. Die neu gewählten Abgeordneten mehrerer Fraktionen treffen sich heute zu konstituierenden Sitzungen. Es gibt viel zu organisieren, aber auch zu positionieren - vor allem für mögliche Koalitionsverhandlungen. Den Anfang machte am Vormittag die SPD, bei der es nach der Wahlniederlage viel zu besprechen gab. Zunächst starteten die Sozialdemokraten mit einer Wahl, an deren Ende Landeschef Ralf Stegner als Fraktionschef einstimmig bestätigt wurde. Anschließend stand die Nachlese nach der Wahlniederlage auf dem Programm.

SPD-Vize kritisiert Albig: Zu viel Privates

Daran hat die SPD weiterhin zu knabbern. Vor allem Ministerpräsident Torsten Albig steht in der Kritik. Die Debatte über seine politische Zukunft ist in vollem Gange. Fragen, ob man in diesen Tagen mit einem Rückzug von ihm rechnen müsse, verneinte Albig heute vor dem Treffen. Die Kritik an seiner Person nach der SPD-Wahlniederlage, vor allem von Berliner Genossen, nehme er zur Kenntnis, sagte er. So kritisierte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei, Thorsten Schäfer-Gümbel, den Ministerpräsidenten. Man habe kurz vor der Wahl mehr über Albigs Privatleben als über die Themen der Sozialdemokratie diskutieren müssen, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Generalsekretärin Katarina Barley hatte zuvor bereits ähnliche Worte gewählt.

Regierungsfraktion oder Oppositionsfraktion?

Albig und Fraktionschef Stegner blicken dagegen bereits wieder voraus. Zwar erheben die Sozialdemokraten keine Ansprüche, aber sie wissen, dass eine Regierungsbildung in Schleswig-Holstein schwierig ist. Unklar sei, ob die Sozialdemokraten "Regierungsfraktion bleiben oder Oppositionsfraktion werden", sagte Stegner.

Die CDU um Wahlsieger Daniel Günther muss eine komplexe Aufgabe bewältigen. Günthers Ziel ist eine Koalition mit FDP und Grünen. Letztere sträuben sich gegen einen Wechsel des politischen Lagers. Eine Chance für die SPD? "Wir wollen jetzt mal sehen, was wir vorbereiten können, um eine nächste Regierung auf die Beine zu stellen", sagte Albig und fügte hinzu: Keine der gewählten Parteien habe eine Mehrheit im neuen Landtag. "Und dann werden wir mal sehen, wer am Ende eine Mehrheit hat."

Werben um die kleinen Parteien

"Entweder wird es zu einer Regierungskoalition führen 32 Prozent plus X plus X oder 27 Prozent plus X plus X", sagte Stegner mit Blick auf das bessere Ergebnis der CDU bei der Landtagswahl am Sonntag. Für die SPD wäre eine Ampel-Koalition mit FDP und Grünen die einzige Option, weiterhin den Ministerpräsidenten zu stellen. Dafür müssten die Liberalen mitspielen. FDP-Frontmann Wolfgang Kubicki schließt dies zumindest unter dem klar unterlegenen Ministerpräsidenten Albig definitiv aus. Die Nord-Grünen setzen dagegen weiter auf die Bildung einer Ampel-Koalition. "Bei uns in der Fraktion gibt es keine Stimmen pro Jamaika", sagte Eka von Kalben am Rande einer Fraktionssitzung mit Blick auf ein gemeinsames Bündnis mit CDU und FDP.

