Parteien setzen auf Facebook, Twitter und Co. von André Klohn, Jörg Jacobsen

Überall in Schleswig-Holstein hängen Wahlplakate, die Kandidaten besuchen unzählige Diskussionsrunden und schütteln auf Wochenmärkten fleißig die Hände potenzieller Wähler. Der Wahlkampf ist in vollem Gange - auch im Internet: Die Parteien nutzen verstärkt soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Instagram, um ihre Botschaften zu verbreiten. "Wenn man dort nicht in Erscheinung tritt, gilt man als gestrig", sagt Medienwissenschaftler Helmut Scherer. Nur Botschaften zu verbreiten, reiche aber nicht. Politiker müssten authentisch bleiben. "Denn die Internet-Gemeinde ist sehr kritisch."

Wahlkampf 2.0 bei Facebook und Twitter Schleswig-Holstein 18:00 - 04.04.2017 18:00 Uhr Die sozialen Netzwerke spielen in allen Parteien eine zentrale Rolle im Wahlkampf. NDR Redakteur Jörg Jacobsen erklärt im Gespräch, wie sie bei Facebook und Twitter versuchen, Wähler zu gewinnen.







Albig und Günther schreiben selten selbst

Die sozialen Netzwerke spielen bei allen Parteien eine zentrale Rolle im Wahlkampf - vor allem Facebook. SPD und CDU haben Mitarbeiter, die sich ausschließlich darum kümmern. "Schließlich muss man in den Sozialen Netzwerken auch mal schnell reagieren können", sagt Ministerpräsident Torsten Albig (SPD). Das könne er bei seinen vielen Terminen nicht leisten. "Allerdings poste oder kommentiere ich hin und wieder auch selbst etwas auf Facebook." Sein Herausforderer Daniel Günther (CDU) schreibt "das meiste selbst, vor allem Meinungsäußerungen". Fotos und Videos postet sein Team.

"Nicht peinlich werden"

Dass Politiker Einträge nicht selbst schreiben, hält Medienwissenschaftler Scherer für kein großes Problem. "Die Leute wissen doch, dass hinter einem Politiker ein Team steht." Die Auftritte müssten "lediglich einen in sich stimmigen Grundtenor haben". Der Professor des Instituts für Journalistik und Kommunikationsforschung in Hannover glaubt, dass Wahlen auch im Internet verloren werden können. "Das passiert dann, wenn man peinlich ist", sagt Scherer. Trotz hoher Bedeutung der Online-Kampagnen spielen konventionelle Medien nach seiner Ansicht weiter eine wichtige Rolle.

Zugang zu speziellen Zielgruppen

Die Parteien können in sozialen Netzwerken auch gezielt spezielle Zielgruppen ansprechen. Facebook bietet an, bezahlte Anzeigen nur bestimmten Altersgruppen, Frauen oder Männern oder Personen in einem gewünschten Wahlkreis ausspielen zu lassen. Ein Posting zum Ausbau der Windkraft zum Beispiel sorgt in Nordfriesland für mehr Reaktionen als in Kiel. "Du kannst darüber mit zusätzlichen demografischen Informationen, Interessen und Verhaltensweisen die Personengruppe verfeinern, der wir deine Werbeanzeigen zeigen", heißt es bei Facebook.

"Die Parameter für detailliertes Targeting können darauf basieren, was Personen in ihrer Chronik teilen, welche Apps sie nutzen, auf welche Werbeanzeigen sie klicken oder welche Seiten sie mit 'Gefällt mir' markieren." Solche Inhalte können dazu dienen, das eigene Weltbild zu bestätigen oder das eigene Ego zu streicheln. Das ist ein Merkmal für sogenannte Filterblasen.

Profile der Landesverbände (Zahl der Follower am 3. April) Facebook Twitter Instagram CDU 3.786 618 193 SPD 2.391 6.003 - Grüne 1.624 2.642 214 FDP 3.309 225 - Piraten 498 3.192 - SSW 1.785 426 - Linke 4.668 2.356 - AfD 15.037 1.464 627 Familien-Partei 71 - - Freie Wähler 728 30 - LKR 768 119 - Die PARTEI 1.601 - - Z.SH 2.709 - -

AfD: "Wahrhaftige Traumreichweiten"

Bei Facebook hat die Seite des AfD-Landesverbands die meisten Fans - im Vergleich zu den anderen Parteien. Fast 15.000 Menschen haben dort den "Gefällt mir"-Knopf gedrückt. "Wir nutzen diese Medien intensiv", sagt AfD-Spitzenkandidat Jörg Nobis. Sie seien sehr wichtig im Wahlkampf. "Zumal wir über diese neuen Medien teilweise wahrhaftige Traumreichweiten erzielen und das sogar unbezahlt."

Der ebenfalls derzeit nicht im Landtag vertretenen Linken folgen knapp 4.700 Menschen. Der Wahlkampf im Netz ersetze aber nicht klassische Formen der Ansprache, sagt Spitzenkandidatin Marianne Kolter. Sie nutzt Facebook vor allem, um Kontakt zu Freunden zu halten. "Dieses Medium aber jetzt im Wahlkampf plötzlich intensiv für PR-Zwecke zu nutzen, wäre unehrlich und nicht authentisch", sagt sie.

Sorge vor "Fake News"

Hass-Kommentare und bewusste Falschmeldungen sorgen auch im Norden die Kandidaten. Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold sieht die Gefahr, "dass 'Fake News' im Wahlkampf auch in Schleswig-Holstein zum Einsatz kommen". Es sei ja leicht, diese Meldungen zu verbreiten. SSW-Spitzenkandidat Lars Harms sagt, "wir nutzen die sozialen Medien auch gelegentlich, um 'Fake News' zu entlarven".

Knapp 37.000 Nutzern "gefällt" Kubicki

Bei den Spitzenkandidaten ist ausgerechnet der älteste Spitzenkandidat ganz weit vorn. Fast 37.000 Menschen haben die Facebook-Seite von FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki "geliked". "Wir haben schon in früheren Wahlkämpfen festgestellt, dass wir viele Menschen über die klassischen Kommunikationswege nur noch begrenzt erreichen", sagt der Liberale.

Twitter schon wieder out?

Kubicki zwitschert aber nicht. "Facebook liegt mir einfach mehr als Twitter." Anders ist das bei Piraten-Spitzenkandidat Patrick Breyer. Er nutzt Twitter sehr aktiv. Dem Landesverband folgen knapp 3.200 Nutzer.

Bei dem Kurznachrichtendienst hat jede Nachricht höchstens 140 Zeichen. So kurz kann und will sich nicht jeder Politiker halten. Die ersten kehren Twitter schon wieder den Rücken - unter anderem Ministerpräsident Albig und Herausforderer Günther. Sie haben zwar beide Accounts bei Twitter, die letzten Einträge sind aber mehrere Monate beziehungsweise Jahre alt. "Ich musste schnell feststellen, dass es mir nicht liegt", sagt Ministerpräsident Albig. "Weil es mir keinen großen Spaß gemacht hat und ich so auch nicht authentisch sein konnte, habe ich mich wieder abgemeldet."

