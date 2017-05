Stand: 06.05.2017 12:00 Uhr

Neuer Landtag - Schleswig-Holstein hat die Wahl

Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag in Schleswig-Holstein setzen die Parteien zum Wahlkampfendspurt an. Bis zur letzten Minute wollen sie um jede Stimme kämpfen. Nach der jüngsten ARD-Umfrage wird diese Wahl wohl wieder ein enges Rennen. Demnach würde die CDU mit 32 Prozent vor der SPD mit 31 Prozent liegen. In der Woche bündelten sie noch einmal alle Kräfte - und vor allem die beiden großen Parteien schickten auch ihre politische Bundesprominenz ins Rennen.

Merkel reist zum Wahlkampffinale an

So stärkte am Freitag Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Parteikollegen im Norden noch einmal den Rücken. CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther strebt einen Machtwechsel an und will SPD-Regierungschef Torsten Albig aus der Staatskanzlei verdrängen. "Ich will dem Land eine Richtung geben als Ministerpräsident und nicht andere regieren lassen", sagte Günther. Als Wahlziel gab er "35 Prozent plus X" aus. Außerdem bleibe sein Ziel eine Koalition mit der FDP.

Schulz wirbt für Albig

Albig hält an seiner Koalitionsaussage für ein Bündnis mit Grünen und SSW fest. "Wir wollen genau die Koalition fortsetzen, die wir haben", sagt der Ministerpräsident. Dies sei der Plan A. Unterstützung bekam die Nord-SPD von Martin Schulz. Gleich in mehreren Städten warb der SPD-Chef und Kanzlerkandidat in der Woche um die Stimmen der unentschlossenen Wähler. Dabei gaben die Sozialdemokraten das Ziel aus, stärkste Partei zu werden und mit Albig wieder den Ministerpräsidenten zu stellen.

Nord-Grüne bekräftigen Bekenntnis zur Koalition

Auch die Grünen wollen eine Neuauflage des Regierungsbündnisses mit den Sozialdemokraten und dem SSW. "Wir stehen für diese Küstenkoalition", sagte Spitzenkandidatin Monika Heinold am Freitag. "Wir wollen sie mit starken Grünen fortsetzen." Die letzten Umfragen sahen für die jetzige Koalition aber keine Mehrheit. "Wenn die SPD ein bisschen schwächelt, dann müssen wir eben noch ein bisschen zulegen - und das ist auch genau der Plan", meinte Umweltminister Robert Habeck von den Grünen.

Der SSW hofft noch viele Menschen von seiner "sozialen Politik nach skandinavischen Vorbild" überzeugen zu können und somit die Küstenkoalition fortzusetzen. Die Partei vertritt die dänische un/nachrichten/schleswig-holstein/unternehmertag120_v-original.jpgd die friesische Minderheit und ist von der 5-Prozent-Hürde ausgenommen.

FDP will dritte Kraft im Land werden

Noch einmal motivieren, noch einmal mobilisieren und die Wahlkämpfer für die letzten Stunde bis zur Wahl in Fahrt bringen. FDP-Landeschef Heiner Garg sieht gute Chancen, dass die amtierende Küstenkoalition abgelöst wird. Das Blatt habe sich gewendet, sagte Garg. Fraktionschef und Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki hofft auf ein zweistelliges Ergebnis für die Liberalen. Die FDP soll nach seinem Willen drittstärkste Kraft werden. Vor allem mit dem Thema Bildung will die Partei punkten.

Video: So funktioniert die Wahl in SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.05.2017 08:00 Uhr Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt - und erstmals dürfen auch die 16- und 17-Jährigen ihre Stimme abgeben. Wie die Landtagswahl funktioniert, zeigen wir in 94 Sekunden.







4,73 bei 45 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rund 1.000 Journalisten in Kiel erwartet

Kurz vor der Wahl am Sonntag rüstet sich der Landtag in Schleswig-Holstein für den Wahlabend. Das Landeshaus und sein Plenarsaal mit Blick auf die Kieler Förde wurden von Technikern zu einer Art überdimensionalen Fernsehstudio umgebaut. Alles wurde verkabelt, Bildschirme installiert, Leitungen geprüft. Rund 1.000 Journalisten haben sich angemeldet. Unter anderem berichtet das NDR-Fernsehen ab 17.45 Uhr live aus dem Landeshaus. Im Radio beginnt der Wahlabend um 17.55 Uhr auch auf NDR 1 Welle Nord.

Zur Wahl sind mehr als 2,25 Millionen Bürger aufgerufen. Zum ersten Mal dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren an der Landtagswahl teilnehmen. Für die regulären 69 Sitze im schleswig-holsteinischen Landtag bewerben sich insgesamt 13 Parteien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2017 | 12:00 Uhr