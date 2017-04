Stand: 12.04.2017 14:31 Uhr

Lübeck: CDU soll Wahlplakate abhängen

Die Lübecker CDU muss knapp 2.000 Wahlplakate wieder abnehmen, das hat die Hansestadt entschieden. Der Grund: Die Plakate sind etwa 11 Zentimeter zu breit und knapp 16 Zentimeter zu hoch. Bis Sonnabend müssen die Plakate, mit denen die Partei für die Landtagswahl am 7. Mai wirbt, weg. Die Christdemokraten behaupten allerdings, dass das Format in einem Vorgespräch mit der Stadt genauso abgesprochen war. Schriftlich genehmigt hat die Stadt dann allerdings nur kleinere Plakate.

Stadt schöner machen statt neuer Plakate

Die CDU will nicht abhängen und will laut Wahlkampfchef Oliver Prieur vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig Klage einreichen. Sollten die Richter der Lübecker Verwaltung rechtgeben, will die CDU auf neue Plakate verzichten. Prieur kündigte an, die Stadt auf diese Weise - so wörtlich: schöner machen zu wollen - und das gesparte Geld einem guten Zweck zukommen zu lassen.

Auch in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Glückstadt (Kreis Steinburg) gab es schon Ärger um Wahlplakate. So fühlten sich Radfahrer in Mölln durch zu tief hängende Wahlwerbung gestört.

