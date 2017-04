Stand: 26.04.2017 12:35 Uhr

Kein klarer Sieger: TV-Duell auf Augenhöhe

Vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 7. Mai haben sich Torsten Albig (SPD) und Daniel Günther (CDU) im NDR Fernsehen einen sachlichen Schlagabtausch geliefert. Beim einzigen TV-Duell kämpften am Dienstagabend beide Politiker leidenschaftlich um die Stimmen noch unentschlossener Wähler - und warben für ihre Positionen. Allein in Schleswig-Holstein verfolgten rund 270.000 Menschen das Duell. Das habe einem Marktanteil von 4,6 Prozent entsprochen und sei deutlich mehr gewesen als beim TV-Duell zur Landtagswahl 2012, teilte der NDR mit. Damals hatten 150.000 Menschen zugesehen.

Wahlarena: Albig gegen Günther 25.04.2017 21:00 Uhr Vor der Landtagswahl in SH haben sich die Spitzenkandidaten von SPD und CDU den Fragen von Wählern gestellt. Wir haben einige Szenen der Wahlarena zusammengestellt.







Keine verbalen Tiefschläge

Die von NDR Fernseh-Chefredakteur Andreas Cichowicz moderierte Diskussion war lebhaft, verlief aber ohne verbale Tiefschläge. Angriffslustig, humorvoll und klar beantwortete CDU-Spitzenkandidat Günther die Fragen aus dem Publikum und zeigte immer wieder auf, wo er Versäumnisse beim Amtsinhaber sieht und was die CDU besser machen will. Ministerpräsident Albig reagierte betont gelassen und souverän. Er verwies wiederum seinerseits mehrfach auf Versäumnisse der schwarz-gelben Vorgängerregierung. Die Themen reichten von der Kitafinanzierung über kommunalen Finanzausgleich bis hin zur zu Verkehr und Infrastruktur.

Experte sieht leichte Vorteile beim Herausforderer

Videos 62:33 min NDR Wahlarena - die ganze Sendung In der NDR Wahlarena haben sich Ministerpräsident Albig und sein Herausforderer Günther den Fragen der Wähler gestellt. Es ging um Themen wie Schulpolitik, Infrastruktur und Verkehr. Video (62:33 min)

"Einen klaren Sieger gab es aus meiner Sicht zwar nicht", sagte der Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen von der Uni Kiel am Mittwoch. "Günther dürfte davon aber eher profitiert haben als der Regierungschef." Er habe Albig "relativ oft in die Defensive gedrängt". Albig habe versucht, auf Erfolge der Koalition hinzuweisen, sagte Knelangen. "Ich habe bei ihm aber eine klare Linie vermisst." Er habe wenig über seine Ziele preisgegeben. Wie die einzelnen Maßnahmen der Regierung zusammenhängen, sei kaum deutlich geworden. Deshalb habe es Günther leichter gehabt, mit seiner Kritik an den Details zu punkten.

Presse sieht keinen Sieger

Die Zeitungslandschaft beurteilte das Rede-Duell unterschiedlich. Die "Lübecker Nachrichten" meinten, dass Günther den "angrifsslustigeren Eindruck hinterließ". Albig präsentierte sich nach ihrer Meinung präsidial, kam erst spät aus der Deckung. Die "Kieler Nachrichten" schrieben, dass Günther gegen Albig punkten konnte. Das Fazit des schleswig-holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z): "Albig und Daniel Günther haben diskutiert und gestritten, sie haben zuweilen polemisiert - ohne, dass es am Dienstagabend einen klaren Sieger gibt." Das "Hamburger Abendblatt" sprach von einer munteren Debatte und resümierte, dass ein frischer Günther Amtsinhaber Albig Paroli geboten habe.

Beide Politiker mit Auftritt zufrieden

Laut jüngsten Umfragen kann die Koalition aus SPD, Grünen und SSW knapp zwei Wochen vor der Wahl auf eine erneute Mehrheit im Parlament in Kiel hoffen. "Ich habe eine Koalition, ich will diese fortsetzen", sagte Albig. Auch Günther ist optimistisch: "Es gibt Möglichkeiten, für uns zu regieren." Nur ein Bündnis mit der AfD schloss er kategorisch aus. Beide Spitzenkandidaten sahen sich nach dem TV-Duell als Sieger. Nach der Sendung sagte Albig, dass er die Diskussion spannend fand: "Jeder konnte sehen, wer wofür steht. Von daher hat es Spaß gemacht." Günther betonte, dass die Auseinandersetzung zwar hart war in der Sache, aber "wir waren trotz alledem fair miteinander im Umgang".

Eine Vorentscheidung ist auch nach dem Fernseh-Duell nicht gefallen. Es bleibt spannend in Schleswig-Holstein - noch bis zum 7. Mai.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2017 | 08:00 Uhr