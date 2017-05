Stand: 09.05.2017 22:06 Uhr

Farbenspiele in SH: Welche Koalitionen sind möglich?

Wie bunt wird es im Küstenland? Die Landesparteien diskutieren derzeit über mögliche Koalitionen. Nach der Wahl gibt es zukünftig 73 Abgeordnete im Kieler Landeshaus. Die CDU ist mit 25 Abgeordneten die stärkste Fraktion. Die SPD ist mit 21 Parlamentariern vertreten, die Grünen mit 10, die FDP mit 9, die AfD mit 5 und der SSW mit 3. Die rot-grün-blaue Küstenkoaltion von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hat keine Mehrheit mehr. Trotzdem hegt die SPD Regierungsambitionen. Welche Mehrheiten sind rechnerisch möglich und wie stehen die Chancen dafür?

Jamaika-Koalition: Vorbehalte bei den Grünen

Wahlsieger Daniel Günther (CDU) will eine sogenannte Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen. Politisch gibt es beträchtliche Differenzen: Sowohl in der Verkehrs- und Energiepolitik als auch der Gesellschafts- und Flüchtlingspolitik. Daraus müssen keine unüberwindbare Hindernisse erwachsen, wie auch FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki am Montag sagte. Die Grünen sträuben sich gegen einen Wechsel des politischen Lagers. "Bei uns in der Fraktion gibt es keine Stimmen pro Jamaika", sagte die Fraktionschefin der Grünen, Eka von Kalben. "Wir schließen zwar nichts aus, aber bei uns ist einstimmig die Priorität bei der Ampel".

Koalitionspoker nach der SH-Wahl beginnt Schleswig-Holstein Magazin - 09.05.2017 19:30 Uhr Zwei Tage nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat der Koalitionspoker begonnen. Trotz Niederlage will die SPD weiterregieren, doch stärkste Kraft ist die CDU.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ampel-Koalition: Wer leitet das Projekt?

Für die SPD ist eine Ampel-Koalition mit FDP und Grünen die einzige Option, weiterhin den Ministerpräsidenten zu stellen. Dafür müsste die FDP in das bisher gegnerische Lager wechseln. Kubicki schließt dies zumindest unter Ministerpräsident Torsten Albig aus. "Es sieht im Moment nicht so aus, als ob es eine Ampel geben könnte mit Herrn Albig, weil das von der FDP ausgeschlossen wird. Insofern wird es keine Ampel-Koalition mit Herrn Albig geben", sagte Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben am Dienstag. Aber wer sollte statt Albig eine Ampel regieren? SPD-Landeschef Ralf Stegner? Das ist für viele im Landeshaus schwer vorstellbar.

Weitere Informationen mit Video Poker um die Macht - SPD gibt nicht auf Zwei Tage nach der Landtagswahl haben die Parteien weiterhin viel zu besprechen - vor allem die SPD. Trotz der Niederlage hegen die Sozialdemokraten weiter Regierungsambitionen. mehr

Das Feld für Spekulationen ist bestellt. Diese gehen ziemlich weit: "Jetzt könnt ihr mich steinigen, aber Robert als MP fände ich gut", schrieb der Sozialdemokrat Harald Friedrichsen aus der SPD-Kreisgeschäftsstelle Rendsburg auf der Facebook-Seite von Grünen-Umweltminister Robert Habeck. Das sei zwar nicht ganz ernst gemeint, aber Habeck sei ein hervorragender Politiker, sagte Friedrichsen.

Große Koalition: Fast ausgeschlossen

Ein Regierungsbündnis mit der SPD schließt Wahlsieger Günther so gut wie aus. "Wir liegen so eindeutig vor der SPD, die Menschen in Schleswig-Holstein wollen einen richtigen Wechsel", sagte der CDU-Landes- und Fraktionschef am Montag. Eine große Koalition wäre "das falscheste Signal" nach so einer Wahl. "Eine SPD, die so krachend abgewählt wurde, die kann nicht in einer neuen Landesregierung sein", betonte Günther. Er hatte mit der CDU 32,0 Prozent geholt, die SPD kassierte mit 27,2 Prozent das zweitschlechteste Ergebnis der Landesgeschichte. Das krachende Scheitern einer großen Koalition im Jahr 2009 nach ewigen Konflikten ist vielen im Land noch in Erinnerung.

Weitere Optionen? Ohne SSW und AfD

Eine Mehrheit im Landtag hätten auch Bündnisse von CDU, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW) sowie von CDU, FDP und SSW. Der SSW hat dies aber eindeutig ausgeschlossen und sieht seine Rolle nun in der Opposition. Die Partei hatte sich sehr klar mit der nun abgewählten Koalition mit SPD und Grünen identifiziert. "Der SSW wird seine Rolle als Oppositionspartei genau so zum Wohle der Menschen im Land ausfüllen, wie er es als Regierungspartei getan hat", sagte SSW-Spitzenkandidat Lars Harms. Mit der AfD schließen der SSW und alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.05.2017 | 22:00 Uhr