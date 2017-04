Stand: 01.04.2017 14:53 Uhr

Erstmals mobiles Wahllokal unterwegs

Ein Supermarkt in Bordesholm, neben den Bahngleisen und gegenüber vom Rathaus der Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Hier steht es, das erste mobile Wahllokal des Landes. Rund fünf Wochen vor der Landtagswahl am 7. Mai soll hier in einem Pilotprojekt geklärt werden, ob ein mobiles Wahllokal gegen sinkende Wahlbeteiligungen der vergangenen Jahre hilft. "Wir hatten einen richtig guten Start heute", erklärt der Amtsleiter von Bordesholm, Heinrich Lemprecht. Gemeinsam mit einem Kollegen nimmt er heute die Brief-Wahlzettel der Menschen entgegen, die ihre Stimme abgeben wollen. In den ersten zwei Stunden nutzten laut seiner Aussage rund 35 Menschen das mobile Wahllokal.

Das mobile Wahllokal lockt Wähler









Bis zur Wahl im Einsatz

An jedem Sonnabend bis zur Wahl wird das Wohnmobil mit Wahlurne im Amt Bodesholm unterwegs sein, immer von 9 bis 18 Uhr. Erst wird es die umliegenden Gemeinden anfahren und anschließend auf dem Supermarkt gegenüber vom Rathaus stehen. Das Mobil sieht von außen aus wie ein normales Wohnmobil, nur Aufkleber verraten, was es eigentlich ist. Innen geht es eng zu: Wahlkabine, Wahlurne und moderne Technik nehmen Platz in Anspruch. Trotzdem - bei den Menschen kommt das neue Mobil gut an. "Es ist eine feine Sache. Vielleicht gehen dadurch ja tatsächlich mehr Menschen zur Wahl", erklärt eine Frau, die gerade ihren Stimmzettel abgegeben hat. Ein etwas älterer Mann ergänzt: "Für uns ist das einfacher. Sonst müssen wir ja erst die Unterlagen holen und dann wieder hin zur Gemeinde."

25.000 Euro für Pilotprojekt

Nach der Landtagswahl ist vor der Landtagswahl. Denn nach dem 7. Mai soll geklärt werden, ob sich das mobile Wahllokal bewährt hat. "Wir werden uns das ganz genau anschauen und bewerten, ob es beim Pilotprojekt bleibt oder nicht", erklärt Landeswahlleiter Tilo von Riegen. Auch er ist mit dem heutigen Auftakt zufrieden: "Es ist aber noch viel zu früh um sagen, ob es ein Erfolg sein wird oder nicht." Den Auftrag für das Mobil bekam er vom Landtag. 25.000 Euro kostet das Pilotprojekt. Dass es die kommenden Sonnabende in Bordesholm unterwegs sein wird, macht die Menschen aus der Region stolz. "Ich finde alles gut, was in Bordesholm neu ist, denn Bordesholm ist immer dafür, etwas Neues zu machen", erklärt ein strahlender Wähler, kurz nachdem er im neuen mobilen Wahllokal gewählt hat.

Mobiles Wahllokal im Amt Bordesholm NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.04.2017 13:00 Uhr Autor/in: Christian Wolf Am 7. Mai wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Der jetzige hat im Kampf gegen sinkende Wahlbeteiligung das sogenannte Mobile Wahllokal auf dem Weg gebracht - als Pilotprojekt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen mit Video Wahlarena zur Landtagswahl - Seien Sie dabei! Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt. Kurz vor der Wahl lädt das NDR Fernsehen in die Wahlarena ein - zum direkten Schlagabtausch von Politikern und Bürgern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2017 | 13:00 Uhr