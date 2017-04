Sendedatum: 23.04.2017 18:05 Uhr

Albig gegen Günther - das große Duell live im Radio

Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein werden sich die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien erstmals einen Schlagabtausch liefern. Am 23. April sind Torsten Albig (SPD) und Daniel Günther (CDU) zu Gast im NDR Landesfunkhaus in Kiel. Zwei Stunden lang stellen sie sich den Fragen von Landespolitik-Chefin Julia Stein und Landeshauskorrespondent Stefan Böhnke - live und exklusiv von 18.05 bis 20 Uhr im NDR 1 Welle Nord Studio. NDR.de überträgt das Streitgespräch zeitgleich im Video-Livestream.

Welche Themen entscheiden die Wahl?

Videos 01:34 min Video: So funktioniert die Wahl in SH Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt - und erstmals dürfen auch die 16- und 17-Jährigen ihre Stimme abgeben. Wie die Landtagswahl funktioniert, zeigen wir in 94 Sekunden. Video (01:34 min)

Bleibt Albig im Amt oder fällt der Posten des Kieler Ministerpräsidenten an den Herausforderer Günther? Blinkt in Kiel weiter die "Dänen-Ampel"? Oder übernimmt ein "Jamaika"-Bündnis das Ruder? Etwa 2,25 Millionen Wahlberechtigte entscheiden darüber. Erstmals sind im Norden auch 16- und 17-Jährige wahlberechtigt. Für 17 Prozent der Schleswig-Holsteiner ist die Flüchtlings- und Asylpolitik laut einer NDR Umfrage das wichtigste Thema im Wahlkampf. Es geht aber auch um die Themen Schule und Bildung, Kitas, Infrastruktur und Energiewende.

Politiker beantworten Ihre Fragen

Beispiel Bildungspolitik: Dort ist eine neue Diskussion über die Gymnasialschulzeit entbrannt. Wie läuft es mit dem Turbo-Abi? Was versprechen die beiden Parteien? Wo liegen die Unterschiede, wo die Gemeinsamkeiten und wer hat die besseren Argumente? Albig und Günther stehen im Radio-Duell für Sie Rede und Antwort. Wie soll die Integration von Flüchtlingen gelingen, welche Schwierigkeiten gibt es? Sie können sich direkt an der Sendung beteiligen und Ihre Fragen an die beiden Spitzenkandidaten ab sofort stellen. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie unser unten angehängtes Formular. Eine Auswahl Ihrer wichtigen Fragen nehmen die beiden Moderatoren mit ins Studio, um sie den beiden Spitzenkandidaten zu stellen.

Schicken Sie uns eine Mail

