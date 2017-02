Stand: 09.02.2017 16:44 Uhr

Zwischenstopp der "A" bringt dem Eigner Millionen von Jörg Jacobsen

Fünf Jahre lang wurde an der größten Segeljacht der Welt in Kiel gearbeitet. Am Sonntag hat die "A" den Hafen verlassen. Auf ihrem Weg ins Mittelmeer machte die Crew einen zweitägigen Stopp in Norwegen. Der Halt bei Nebel und Schnee im Hafen von Kristiansand war aber nicht zum Spaß. Er könnte dem Eigner der Mega-Jacht Millionen bringen. An Bord war ein norwegischer Beamter, um deutsche Ausfuhrdokumente zu unterschreiben. Das berichtet die norwegische Zeitung "Dagens Næringsliv" (DN). Demnach benötigt Multimilliardär Andrey Melnichenko die Unterschriften und Stempel der Norweger, um in Deutschland von der Mehrwertsteuer befreit zu werden.

Gilt nur für Ausländer

Fast alle Exportgüter werden nicht in Deutschland, sondern im Verwendungsland besteuert. Ansonsten könnte es zu einer Doppel-Besteuerung kommen. Das wiederum würde deutschen Exporten schaden. Nach Angaben des Finanzministeriums in Kiel müssen für eine Steuerbefreiung mehrere Kriterien erfüllt sein. Der Gegenstand muss in Deutschland nach den Wünschen des Auftraggebers hergestellt und anschließend ins EU-Ausland gebracht werden. Norwegen gehört nicht zur Europäischen Union. Außerdem muss der Abnehmer selbst Ausländer sein. "Der Lieferer stellt in diesen Fällen den Kaufpreis ohne Mehrwertsteuer in Rechnung und weist in der Rechnung auf das Vorliegen einer Ausfuhrlieferung hin", teilte der Sprecher des Finanzministeriums auf Anfrage von NDR 1 Welle Nord mit.

Für den Hersteller besteht bei der Variante allerdings die Gefahr, dass sein Kunde die erforderlichen Dokumente im Ausland nicht erhält. "Daher hat er in diesen Fällen die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer zunächst vom Käufer zu fordern und diese dann nach Vorlage der Ausfuhrdokumente an diesen wieder zu erstatten", heißt es weiter vom Ministerium.

Nobiskrug: "Kein Kommentar"

Auf welche Variante sich die Werft Nobiskrug und Auftraggeber Melnichenko geeinigt haben, ist nicht bekannt. Die Geschäftsführung der Werft wollte sich zu steuerlichen Fragen des Verkaufs nicht äußern. "Kein Kommentar", teilte eine Sprecherin mit. Sollte Melnichenko die Mehrwertsteuer bereits bezahlt haben, müsste das Finanzamt ihm einen Millionen-Betrag erstatten. Der genaue Kaufpreis ist geheim. Nach unbestätigten Berichten sollte der russische Multimilliardär Melnichenko etwa 400 Millionen Euro für das Schiff bezahlen - und damit etwa 76 Millionen Euro Mehrwertsteuer.

Unklar ist auch, ob Melnichenko den Jacht-Neubau in einem anderen Land versteuern muss. Heimathafen ist die gut 1.200 Einwohner zählende Stadt Hamilton im Tropenparadies Bermuda. Nach Ansicht von Experten gibt es bei Schiffsneubauten eine Reihe von Möglichkeiten, die Mehrwertsteuer zu reduzieren oder ganz zu sparen.

Für viele Luxusjachten geht es nach Norwegen

Wie die norwegische Zeitung "DN" berichtet, hatten bereits zuvor viele andere Luxusjachten nach ihrer Fertigstellung in Deutschland zuerst den Hafen von Kristiansand angelaufen - darunter auch die Motorjacht "A", die für denselben Eigner in Kiel gebaut wurde. Nach Ansicht von Experten könnte Norwegen gewählt worden sein, weil es so dicht an Norddeutschland liegt und weil Papiere von dort möglicherweise leichter bei deutschen Behörden anerkannt werden.

Auf dem Weg ins Mittelmeer

Der deutsche Staat profitiert aber trotzdem von der Entwicklung und dem Bau der Luxus-Jacht in Kiel - unter anderem über die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer der Werftarbeiter und deren Sozialabgaben.

Die "A" hat Kristiansand inzwischen verlassen und ist auf dem Weg ins Mittelmeer. Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord soll die Innenausstattung in Catagena im Süden Spaniens fertiggestellt werden. Allerdings sendet die Jacht derzeit über den AIS-Schiffsfunk als Ziel den Hafen von Iskele in der Türkei.

