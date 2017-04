Stand: 19.04.2017 11:59 Uhr

Zweijährige von zwei Männern vergewaltitigt?

Die Lübecker Staatsanwaltschaft ermittelt in einem schweren Fall von Kindesmissbrauch. Sie verdächtigt zwei Männer aus Lübeck, ein zwei Jahre altes Mädchen drei Mal schwer sexuell missbraucht zu haben. Insgesamt werde ihnen schwerer sexueller Missbrauch in neun Fällen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin mit. Der jüngere der beiden Verdächtigen, ein 28 Jahre alter Mann, ist demnach der Vater des Mädchens. Er soll seine Tochter einem 47-jährigen Mann nicht nur für den sexuellen Missbrauch zur Verfügung gestellt, sondern auch sich selbst an seinem Kind vergangen haben.

Videoaufnahmen im Darknet

Die Männer sollen sich zwischen Sommer und November 2016 an dem Mädchen vergangen haben. Zweimal, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Lübeck, haben die beiden das Kind so stark geknebelt, dass Lebensgefahr bestanden habe. Die Vergewaltigungen des Mädchens hätten sie auf Video aufgezeichnet und die Aufnahmen ins Darknet gestellt. Eine Sonderkommission ermittelt deshalb auch gegen Verdächtige, die sich die Videos angesehen haben sollen.

Ermittlungen wegen schweren Kindesmissbrauchs NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 19.04.2017 14:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps







