Zwei Wölfe von Autos überfahren

Gleich zwei Wölfe sind in Norddeutschland zu Wochenbeginn von Autos erfasst und getötet worden. Ein Tier wurde nach Angaben des Umweltministeriums am frühen Montagmorgen in der Nähe von Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) überfahren. Er war nach Angaben der Polizei auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Pkw angefahren worden. "Es handelt sich um einen Welpen, vermutlich aus dem vergangenen Jahr", sagte der Koordinator der schleswig-holsteinischen Wolfsbetreuer, Jens-Uwe Matzen. Ein weiteres Tier wurde auf der Autobahn 24 von einem Kleintransporter erfasst. Die Kollision ereignete sich laut Polizei wenige Kilometer westlich des Autobahnkreuzes Schwerin in Höhe der Ortschaft Rastow (Kreis Ludwigslust-Parchim).

Wolfsbetreuer: "Toter Wolf war ein Welpe" NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein am Nachmittag - 06.03.2017 17:40 Uhr Autor/in: Hillgruber, Pascal Bei einem Unfall auf der B 207 bei Ratzeburg ist am Montag ein Wolf getötet worden. Es handelt sich um einen junges, männliches Tier, sagte Wolfsbetreuer Jens-Uwe Matzen.







Experten untersuchen die Kadaver

Der Unfallort in MV liegt etwa 20 Kilometer von dem früheren Truppenübungsplatz Lübtheener Heide entfernt, auf dem sich 2014 ein Wolfsrudel angesiedelt hatte. Nördlich der A 24 hatte es bislang kaum Hinweise auf Wölfe gegeben. "Wir wissen noch nicht, wo das Tier herkommt", sagte Jens-Uwe Matzen. Nach seinen Angaben sollen beide Tierkadaver im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht werden. Dabei solle mit Hilfe von Genanalysen geklärt werden, woher die Tiere kommen.

Laut Umweltministerium in Schwerin spricht bislang vieles dafür, dass die getöteten Wölfe dem Rudel entstammen, das seit etwa vier Jahren in der Lübtheener Heide südlich von Ludwigslust heimisch ist. Eine Gruppe hatte sich bereits abgespalten und sich einige Kilometer östlich, in der Kalißer Heide angesiedelt.

Der zweite Unfall auf der A 24

Schon im August vergangenen Jahres war auf der A 24 unweit der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ein Wolf angefahren und getötet worden. Das ausgewachsene Tier hatte die Autobahn zwischen Wittstock und Suckow überqueren wollen. Neben der Lübtheener Heide gelten auch die Uckermark und die Kyritz-Ruppiner Heide zu den Regionen, in denen immer wieder Wölfe gesichtet werden.

Die Rückkehr des einst in Deutschland ausgerotteten Wolfes führt zunehmend auch zu Konflikten mit Landwirten und Jägern. Nach Angaben des Schweriner Agrarministeriums wurden 2016 bei 14 Attacken mindestens 72 Nutztiere getötet, meist Schafe. Das war eine Zunahme von fast 50 Prozent zum Vorjahr. Tierhalter fordern daher eine Regulierung der ständig wachsenden Bestände. Doch gilt der Wolf als streng geschützte Art und darf daher nicht gejagt werden. Mitte Dezember war dennoch in der Nähe der Gemeinde Woosmer (Kreis Ludwigslust-Parchim) ein mit einem Peilsender ausgestatteter Jungwolf aus der Lübtheener Heide geschossen worden. Vom Schützen fehlt bislang jede Spur.

