Stand: 21.07.2017 09:11 Uhr

Zukunft für Hunderte Lehrer in SH unklar

Sommer, Sonne, schulfrei: Heute beginnen für 380.000 Schüler in Schleswig-Holstein die Ferien. Auch die meisten der 28.000 Lehrer können sich über entspannte Tage freuen. Bei Hunderten von ihnen dürfte das aber anders aussehen, denn zum Ende des Monats laufen mehr als 2.300 befristete Lehrer-Verträge aus. Dabei geht es laut Bildungsministerium vor allem um Vetretungslehrer, die für Kollegen in Elternzeit, Mutterschutz, Sabbatjahr oder im Krankheitsfall eingesprungen sind. Ob und wie es für die betroffenen Lehrer im neuen Schuljahr weitergeht, ist in vielen Fällen noch unklar: Laut Bildungsministerium laufen aktuell die Gespräche dazu.

GEW fordert unbefristete Verträge

Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist die Zahl der befristeten Verträge erschreckend hoch. Die GEW-Vorsitzende Astrid Henke bemängelt, dass viele der befristet angestellten Lehrer keine ausreichende Ausbildung hätten - zum Beispiel, was die Fächerkombination angeht. Da müsse das Land ansetzen. Gerade, weil ein Lehrermangel schon absehbar sei, müsse man gute Vertretungskräfte binden, damit sie nicht in andere Bundesländer abwandern. Wichtig seien dafür unbefristete Verträge und nachträgliche Qualifikationen.

