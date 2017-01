Stand: 24.01.2017 15:08 Uhr

Zukunft der "Gorch Fock": Warten auf von der Leyen

Ein Marinesprecher hat Berichte des NDR bestätigt, wonach Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in wenigen Tagen über die Zukunft des maroden Segelschulschiffs "Gorch Fock" entscheiden wird. Dabei gehe es entweder um eine aufwendige Instandsetzung des fast 60 Jahre alten Dreimasters oder einen Neubau für die Marine, sagte Kapitän zur See Johannes Dumrese: "Wir müssen die Entscheidung der Ministerin abwarten, welche Alternative greift." Die Entscheidung falle spätestens nächste Woche. NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin hatten am Montagabend berichtet, dass notwendige Reparaturen an der "Gorch Fock" inzwischen 35 Millionen Euro kosten würden - und weitere Arbeiten bereits im Oktober gestoppt wurden.

Sticht die "Gorch Fock" nie mehr in See? Schleswig-Holstein Magazin - 23.01.2017 19:30 Uhr Die Reparaturkosten für die "Gorch Fock" erhöhen sich um 25 Millionen. Das Verteidigungsministerium steht vor der Entscheidung, die Kostenbremse für das Segelschulschiff zu ziehen.







In der Werft reiht sich Schaden an Schaden

Das traditionsbeladene Schiff liegt seit einem Jahr in einer Werft in Bremerhaven. Die Kostenerwartungen für Reparaturen haben sich seitdem mehr als verdreifacht. Immer wieder tauchten neue Schäden auf - zuletzt alte Kabelkanäle, die seit dem Stapellauf nie erneuert wurden. Die "Gorch Fock" gilt als Aushängeschild der Deutschen Marine. Sie ist der Marineschule Mürwik in Flensburg unterstellt. Heimathafen ist Kiel. Seit Jahrzehnten wird auf dem Dreimaster der Offiziersnachwuchs ausgebildet. Im Rahmen ihrer Ausbildung sind Offiziersanwärter normalerweise einige Monate auf dem Segelschulschiff unterwegs. Seit das Schiff in der Werft ist, muss die Marine schweren Herzens ausweichen.

Kämpfer: "Unser aller Herz würde bluten"

Gädechens: "An einem harten Punkt angekommen" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 24.01.2017 11:00 Uhr Die Gorch Fock steht auf dem Prüfstand: Nach Angaben von CDU-Verteidigungsexperte Ingo Gädechens sind in der Werft immer mehr Dinge aufgetaucht, die repariert werden müssten.







"Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem sich die Frage stellt: Ist ein Neubau nicht wirtschaftlicher?", sagte der CDU-Verteidigungsexperte Ingo Gädechens aus Lübeck. Die Information des Bundestagsabgeordneten, dass es auch in Zukunft auf jeden Fall ein Segelschulschiff geben solle, sorgt nicht überall für Beruhigung - siehe Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. "Eine Ausmusterung wäre ganz bitter. Die 'Gorch Fock' gehört zu Kiel wie das Rathaus und die Kieler Förde", sagte der SPD-Politiker NDR 1 Welle Nord. Das Schiff sei ein Teil der Kieler Identität und ein wichtiger Punkt der Marine-Ausbildung. "Unser aller Herz würde bluten, wenn wir die 'Gorch Fock' verlieren würden", erklärte Kämpfer.

Deutscher Marinebund sieht es pragmatisch

Der Deutsche Marinebund bewertet die Möglichkeit eines Neubaus pragmatisch. So lange es irgendein Segelschulschiff gebe, sei alles gut, sagte ein Sprecher: "Nur ein Ersatz - zum Beispiel durch Simulatoren oder ein Verzicht auf die Seeausbildung - wäre dramatisch." Der Interessenverband ist der Meinung, dass die Ausbildung auf See durch nichts zu ersetzen ist. Auch die Marine selbst hält diesen Ausbildungsabschnitt für besonders wichtig, weil auf dem engen Schiff unter anderem das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Teambildung besonders gefördert werden.

Es liegen wohl drei Optionen auf dem Tisch

Für die weitere Entwicklung liegen offenbar drei Optionen auf dem Tisch. Die "Gorch Fock" könnte für Kosten in Höhe von 35 Millionen Euro plus x wieder komplett fit gemacht werden. Option zwei wäre, so schnell wie möglich die notwendigsten Reparaturen durchzuführen, bis ein eventueller Neubau fertig ist. Option drei würde bedeuten, dass die "Gorch Fock" ihre letzte Fahrt als Segelschulschiff bereits hinter sich hat. In diesem Fall müsste sich die Marine eventuell nach Schiffen in anderen Ländern umgucken, um die Zeit bis zur Fertigstellung eines Neubaus zu überbrücken.

Ein Ersatzschiff sorgt für Bauchschmerzen

Die Vorstellung, den Marinenachwuchs auf dem Schiff eines Nachbarlandes auszubilden, sorgt in Marinekreisen jedoch wohl für Bauchschmerzen. Nach tödlichen Unfällen wurden die Sicherheitsstandards auf der "Gorch Fock" - vor allem was den Aufstieg in die Takelage betrifft - deutlich erhöht, alles zugeschnitten auf die "Gorch Fock". Auf einem Ersatzschiff, so die Befürchtung, könnte die Ausbildung ganz anders aussehen, könnte es zum Beispiel nicht mehr erlaubt sein, in die Takelage zu klettern. Das hätte eine andere Ausbildungsqualität, heißt es.

Schlie appelliert an die Seemannschaft

Auch für Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) ist eine Deutsche Marine ohne eigenes Ausbildungsschiff unvorstellbar. "Das hat etwas mit Seemannschaft zu tun. Ich halte das weder für Traditionsquatsch noch für überholt. Es ist notwendig, dass die unmittelbare Naturgewalt von einer Seemannschaft erlebt wird", sagte Schlie dem Schleswig-Holstein Magazin. Das Parlament in Kiel hat 1982 die Patenschaft für die "Gorch Fock" übernommen. "Wir sind nicht nur Heimathafen für das Schiff, sondern gehen mit seinen Mannschaften auch durch Höhen und Tiefen", sagte Schlie.

