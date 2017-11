Stand: 15.11.2017 07:44 Uhr

Zug entgleist im Bahnhof von Elmshorn

Am Bahnhof in Elmshorn im Kreis Pinneberg ist am Morgen ein Zug entgleist. Nach Angaben der Deutschen Bahn handelt es sich um eine Regionalbahn, die auf dem Weg von Altona nach Westerland auf Sylt war. Vier bis fünf der ersten Waggons seien betroffen, so ein Bahnsprecher. Zwei Passagiere seien leicht verletzt worden. Die Polizei sagte NDR 1 Welle Nord, es handele sich nicht mehr um eine Großlage. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Entgleiste Bahn blockiert Bahnhof Elmshorn







Bahnhof ist gesperrt

Der Bahnhof in Elmshorn ist laut Polizei für den Zugverkehr gesperrt. Die Passagiere des entgleisten Zuges stehen wieder am Bahnhof. Am Bahnhof in Dammtor sagte ein Bahnmitarbeiter NDR 1 Welle Nord, dass in Richtung Norden "auf unbestimmte Zeit gar nichts mehr geht".

