Windradmast im Graben löst Vollsperrung aus

Auf der Bundesstraße 431 zwischen Sankt Margarethen und Heideducht (Kreis Steinburg) ist in der Nacht zum Dienstag ein Schwertransporter in den Graben gekippt. Auf Bergungsexperten wartet nun eine nicht alltägliche Aufgabe. Der Lastwagen hat ein 40 Meter langes Stück eines Windradmastes geladen, das nach Angaben der Straßenmeisterei 90 Tonnen wiegt. Der Fahrer des Lkw war laut Polizei auf die Bankette geraten. Die schwere Ladung ließ den Sattelzug zur Seite kippen. Die Bergung sollte nach ersten Einschätzungen mehrere Tage dauern. Nun hofft die betroffene Spedition, dass die Arbeiten doch schon am Dienstagabend beendet sind.

Rund 180 Tonnen Gesamtgewicht

Das Gesamtgewicht des Lastwagens beträgt rund 180 Tonnen. Noch hält ein Baum, der am Straßengraben steht, diesem Gewicht stand. Für die Bergung sind zwei Spezialkräne notwendig. Sie sollen den Windradmast auf einen anderen Lkw verladen, der dann das ursprüngliche Ziel ansteuert: den Elbehafen in Brunsbüttel. Dort soll der Mast verschifft werden.

Hinterachsen geraten in Bankette

Offen ist nach Angaben des beauftragten Bergungsunternehmens noch, wie der beschädigte Anhänger abtransportiert werden kann. Die Hinterachsen des Schwertransporters waren von der Straße abgekommen und in den weichen Boden gesunken.

Weg zur Elbfähre ist abgeschnitten

Die B 431 bleibt während der Bergungsarbeiten zwischen der B 5 und der Abzweigung nach Büttel in beide Richtungen gesperrt - das dürfte vor allem Autofahrer treffen, die die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen nehmen wollen.

