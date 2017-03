Stand: 29.03.2017 14:14 Uhr

Wieder freie Fahrt nach Havarie in Kanalschleuse

Nach der Schiffshavarie an der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist die große Südkammer heute Mittag wieder in Betrieb genommen worden. Das teilte die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) mit. "Somit stehen in Brunsbüttel wieder beide großen Schleusen und die kleine Südkammer für die Schifffahrt zur Verfügung", heißt es in einer Mitteilung der Behörde. In der Nacht hatte das Tankschiff "Rhonestern" beim Einlaufen Teile des Schleusentores gerammt und den Notanker geworfen. Daraufhin musste die Kammer für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Taucher haben dann die Schienen des Tores untersucht. Diese seien entgegen erster Befürchtungen jedoch nicht beschädigt worden, sagte WSV-Sprecher Thomas Fischer.

"Rhonestern" ist in der Schleuse eingesperrt













Auslaufverbot für den Unfallverursacher

Laut Fischer beschädigte das Tankschiff einige der Begrenzungspfähle in der Schleusenkammer, die sogenannten Dalben. Auch die seitliche Mauer wurde zum Teil eingerissen. Für die "Rhonestern", die auf dem Weg nach Rostock ist, verhängte die Wasserschutzpolizei ein vorläufiges Auslaufverbot. Zunächst müssten die Schäden an dem Schiff überprüft werden. Die Schleusenkammer sollte der Tanker aber nach Aufhebung der Sperrung verlassen dürfen.

Fünfte Schleusenkammer im Bau

Die Schleuse verbindet Nord-Ostsee-Kanal und Elbe. Auch nach der Schleusenfreigabe in Brunsbüttel gibt es für Schiffe noch eine Einschränkung. Die kleine Kammer der Nordschleuse ist wegen Reparaturarbeiten nicht durchgehend nutzbar. Ende des Jahres 2020 soll eine neue fünfte Schleusenkammer in Brunsbüttel fertiggestellt sein.

Komplizierte Schleusenbaustelle Brunsbüttel Schleswig-Holstein Magazin - 28.12.2016 19:30 Uhr Der Schleusenbau in Brunsbüttel ist ein aufwendiges Bauprojekt. Die Kosten liegen bei rund 50 Millionen Euro. 85.000 Lkw-Ladungen Erde müssen ausgebaggert werden.







