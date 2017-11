Wie sind Lübecks Probleme zu lösen?

Finanzen - Schulden langfristig abbauen

Lübeck schiebt einen Schuldenberg von gut 1,5 Milliarden Euro vor sich her. Aus eigener Kraft wird die Stadt diese Last nicht los. Gibt es andere Möglichkeiten, im Haushalt etwas zu bewegen?



Jan Lindenau: "Auf der einen Seite müssen wir klären, welche Liegenschaften und Gebäude haben wir, die wir eigentlich auf Dauer nicht mehr brauchen. Das heißt, hier schaffen wir zusätzliche Ressourcen. Ich rechne da mit einem Volumen von 15 bis 20 Millionen Euro, die wir dort aktivieren können. Hier können wir also dann an der Stelle auch wieder investieren. Wir haben in den letzten Jahren den Weg gefahren, dass wir immer nur so viel neu investieren, wie wir auch an Tilgung erreicht haben, so dass die langfristige Verschuldung nicht weiter steigt. Das wäre auch weiterhin mein Plan."



Kathrin Weiher: "Wir haben in den letzten Jahren Haushalte mit Überschuss erwirtschaftet und werden das auch in diesem Jahr wieder schaffen. Es muss uns gelingen, dass wir als notleidende Kommune mit 1,5 Milliarden Schulden an den sprudelnden Steuerquellen von Bund und Land ein bisschen mehr teilhaben. Damit Geld in die Stadtkasse kommt, kann man natürlich sparen wie man's in den letzten Jahren gemacht hat. Man kann verstärkt Gewerbegebiete ausweisen und die Wirtschaft noch weiter ankurbeln. Wir können Verwaltungsprozesse optimieren, damit Wirtschaftsansiedlungen schneller gehen und die Wirtschaft Lübeck als innovationsfreundlich wahr nimmt. Also ich hätte da mehrere Schrauben, an denen man drehen könnte."