Stand: 30.03.2017 13:08 Uhr

Westküstenleitung: Abschnitt drei kann gebaut werden

Der nächste bürokratische Abschnitt der für die Energiewende so wichtigen Westküstenleitung ist geschafft. Das Land hat jetzt den Bau des dritten Abschnitts von Heide nach Husum genehmigt. Es ist mit fast 46 Kilometern die längste Teilstrecke und faktisch "die Halsschlagader der Energiewende", sagte Energiewendeminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag. "Wir sind auf sehr gutem Wege, um mehr Windenergie aus Dithmarschen und Nordfriesland abtransportieren zu können."

Eiderquerung: Leitung oder Erdkabel?

Naturschutzverbände brachten bei den Planungen den Vorschlag ein, in der für den Vogelzug wichtigen Eiderquerung zur Entlastung eine bestehende 110-Kilovolt-Leitung unter die Erde zu bringen. Außerdem wird die Stromleitung dort mit sogenannten Vogelschutzmarkern versehen. Sie sollen das Risiko verringern, dass Vögel hineinfliegen.

Gesamte Stromtrasse soll ab 2019 in Betrieb sein

Meilenstein beim Netzausbau erreicht NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.03.2017 14:00 Uhr Autor/in: Uwe Nieber Der Bau der Westküstenleitung kommt weiter voran. Der Planfeststellungsbeschluss für den längsten Abschnitt wurde erlassen. Er sei die Halsschlagader der Energiewende, sagt Minister Habeck.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Westküstenleitung gilt als eines der zentralen Infrastrukturprojekte im Land. Die Stromtrasse soll den Windstrom an der Westküste zwischen Brunsbüttel und Niebüll in ein 380-Kilovolt-Höchstspannungsnetz aufnehmen. Der erste Abschnitt der Westküstenleitung zwischen Brunsbüttel und dem Umspannwerk in Süderdonn steht bereits unter Spannung. Mit dem Bau des zweiten Abschnitts von Süderdonn bis nach Heide wurde bereits im November begonnen. Dort soll ab dem vierten Quartal 2017 Windstrom transportiert werden.

Während für Abschnitt drei nun Baurecht vorliegt, läuft für den vierten Abschnitt derzeit noch das Planfeststellungsverfahren. Bis 2019 soll die Westküstenleitung mit einer Länge von 121 Kilometern bis zur dänischen Grenze stehen.

Weitere Informationen Habeck sieht Wendepunkt bei Energiewende Trotz des Stellenabbaus beim Windradbauer Senvion sieht Minister Robert Habeck bei der Energiewende Potenzial für neue Jobs. Der Ausbau von Windkraft und Stromnetz sei auf einem guten Weg. mehr Erster Teil der neuen Strom-Autobahn fertig Höchstspannungsnetz von Büttel bis nach Süderdonn: Das erste Teilstück der 380-KV-Westküstenleitung ist in Betrieb. Das Projekt ist ein wichtiger Bestandteil für die Energiewende. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.03.2017 | 14:00 Uhr