Wenn das Hochwasser den Strand verschluckt von Astrid Wulf

"Dann wollen wir mal gucken." Heiko Müller steigt mit Bauamtsleiter Roland Pfündl in den Dienstwagen des Ordnungsamtes Heiligenhafen. Sie wollen sich am Strand und am Hafen einen Eindruck von den Spuren der Hochwassernacht machen. Beide sehen erstaunlich frisch aus - obwohl sie nur etwa eine Stunde geschlafen haben. Wachgehalten hat sie die Frage, ob der Hochwasserschutz in Heiligenhafen funktionieren würde. Vor etwa zehn Jahren hatten die Fluten in der Altstadt des Ostseebades für viele vollgelaufene Keller, Kurzschlüsse und Brände gesorgt. Danach hatte die Kommune viel dafür getan, damit so etwas nicht wieder passiert. Es wurden zum Beispiel Mauern für die Strandbereiche und Spundwände für den Hafen gebaut.

Kein Sand mehr, aber die Wände haben gehalten



















Schutzkonzept ist aufgegangen

Neben Flensburg und Lübeck war Heiligenhafen im Kreis Ostholstein mit Pegelständen um 1,70 Meter über dem mittleren Wasserstand dieses Mal besonders betroffen. Für den parteilosen Bürgermeister war die Nacht daher eine echte Bewährungsprobe für die noch recht neuen Schutzmaßnahmen. Er ist zufrieden: "Es gibt nach unserer Kenntnis niemanden, der zu Schaden gekommen ist", so Müller während der Fahrt. "Hätten wir die Schutzwände nicht gehabt, hätten wir jetzt den ganzen Morgen irgendwelche Keller leerpumpen müssen." Keine Verletzten, keine Sachschäden in der Altstadt - soweit die guten Nachrichten.

Hochwasser spült Hunderttausende Tonnen Strandsand weg

So ganz ohne Blessuren ist Heiligenhafen aber nicht davongekommen. Die zeigen sich, als Bürgermeister Müller und Bauamtsleiter Pfündl den Strand erreichen. Bei eisigem Wind betrachten sie nachdenklich, wie wenig vom künstlich angelegten Strand übrig geblieben ist. Er sieht aus wie eine kleine Steilküste. Am Dünensaum wirkt der Strand wie abgebrochen. Am Boden sind dicke Steine zu sehen. Immer wieder haben die Wellen hier gegen das Ufer geschlagen und Hunderttausende Tonnen Sand in die Ostsee gespült. "Das ist das Bild, das wir erwartet haben", sagt Müller trocken. Vor kurzer Zeit erst wurde der Sand hier aufgeschüttet - auch, um den Ostseewellen ihre Wucht zu nehmen. "Das tut schon weh", sagt der Bürgermeister. "Weil wir nun gerade alles deponiert und aufgespült haben und in einer Nacht ist alles weg."

Die nächste Sturmflut kommt bestimmt

Es geht im Dienstwagen ein Stück weiter an der Strandpromenade entlang. Beim DLRG-Häuschen zeigt Roland Pfündl auf den abgeschotteten Eingang zum Strand, die Abgrenzung hier reicht etwa bis zur Hüfte. Bis hier hätten in der Nacht die Wellen gereicht, sagt der Bauamtsleiter. "Das war schon beeindruckend." Auf dem Weg zum Hafen geht es an überfluteten Parkplätzen vorbei - auch die sogenannten Salzwiesen sind seit gestern ein kleiner See. Am Hafen ist es weitgehend trocken geblieben. Hier haben Spundwände bis auf 2,30 Meter über dem normalen Wasserspiegel die Fluten abgehalten. Alles in allem habe der Hochwasserschutz in Heiligenhafen funktioniert, so die abschließende Bilanz des Bürgermeisters nach der Rundtour - auch wenn es teuer werden dürfte, den Strand wieder auf Vordermann zu bringen. Wie viel Geld es kosten wird, zeigt sich in den nächsten Tagen, wenn das Wasser ganz zurückgegangen ist. Dann will der Verwaltungschef auch prüfen, wo noch am Hochwasserschutz gefeilt werden muss - die Sturmsaison hat ja schließlich gerade erst angefangen. Vorher wollen sich der Bürgermeister und der Bauamtschef allerdings erst einmal richtig ausschlafen.

