Stand: 19.02.2017 10:18 Uhr

Weltgrößte Segeljacht "A" beschlagnahmt

Nach dem Bau der größten, privaten Segeljacht der Welt streiten die Werft Nobiskrug und der Auftraggeber ums Geld. Der Klinch ist offenbar so groß, dass die Schiffbauer aus Schleswig-Holstein zu einem ungewöhnlichen Mittel greifen: dem sogenannten Schiffsarrest. Bei der Überführung von Kiel ins Mittelmeer wurde die "A" im Hafen von Gibraltar beschlagnahmt und steht jetzt unter der Obhut einer örtlichen Behörde. Die Crew darf vorerst nicht mehr weiterfahren. Es geht um unbezahlte Rechnungen. Nach einem Bericht der örtlichen Zeitung "Gibraltar Chronicle" fordert Nobiskrug insgesamt etwa 15,3 Millionen Euro vom Auftraggeber. "Der Arrest der Segeljacht 'A' ist eine verblüffende Tat für einen Schiffsbauer mit so einem Standing wie Nobiskrug", teile ein Sprecher des Jachtprojektes mit.

Streit vor dem höchsten Gericht

Die Segeljacht lief am Mittwoch in Gibraltar ein. Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord war ein kurzer Tank-Stopp geplant. Die Anwälte von Nobiskrug hätten beim obersten Gericht des britischen Überseegebietes einen Anspruch wegen Vertragsbruch eingereicht, berichtet die "Gibraltar Chronicle". Am kommenden Dienstag sollen beide Seiten vor dem Supreme Court angehört werden. "Die Sache liegt in den Händen unserer Anwälte", sagte der Sprecher der Jacht. Nobiskrug mit Sitz in Rendsburg reagierte bislang nicht auf Anfragen zu dem Thema.

Gesamtkosten: 400 Millionen Euro

Die "A" ist ein Schiff der Superlative: Der Hauptmast ragt etwa 100 Meter in die Höhe. Die Jacht ist 142 Meter lang, 25 Meter breit und verfügt über jede Menge außergewöhnlicher Extras. Teile des Rumpfes sind aus Glas und ermöglichen so einen Blick unter Wasser. Das Schiff kostet nach unbestätigten Medienberichten insgesamt etwa 400 Millionen Euro.

Heimathafen auf den Bermudas

Auftraggeber ist der russische Unternehmer Andrey Melnichenko. Das Magazin "Forbes" schätzt sein Vermögen auf 13,2 Milliarden US-Dollar und listet ihn derzeit auf Platz 139 der reichsten Menschen. Melnichenko lässt den Bau des Schiffes über die Projektfirma Valla Yachts Limited auf den Bermudas abwickeln. Die Hauptstadt des kleinen Inselstaates ist auch offizieller Heimathafen des Dreimasters.

