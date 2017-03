Stand: 14.03.2017 16:55 Uhr

Weißer Ring zeichnet elfjährige Lübeckerin aus

Sie hat den entscheidenden Hinweis gegeben: Emma, elf Jahre alt, Schülerin aus Lübeck. Dank ihrer vorbildlichen Reaktion konnte die Polizei Ende Februar einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festnehmen. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring hat Emma am Dienstagnachmittag dafür ausgezeichnet. Es gab eine Urkunde und 100 Euro.

Der Mann hatte in Lübeck über Monate hinweg Mädchen im Alter zwischen neun und elf Jahren dazu aufgefordert, mit ihm zu gehen, und damit Eltern und Kinder in Aufregung versetzt. Die Polizei veröffentlichte einen Zeugenaufruf und ermittelte parallel verdeckt in der Nähe von Schulen. Auf die Spur des 42-Jährigen kamen die Ermittler schließlich durch Emma. Auch sie wurde von dem Mann angesprochen. Die Schülerin erinnert sich noch genau daran: "Ich habe einen Mann vor unserer Haustür getroffen. Der hat mich angesprochen. Dann hat er sehr viele Fragen gestellt. Irgendwann wurde es mir unheimlich. Dann bin ich nach oben gegangen. Ich habe mir das Kennzeichen gemerkt und alles meiner Mutter erzählt." Emmas Mutter verständigte die Polizei.

Kennzeichen von Mitschnacker gemerkt NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein am Nachmittag - 14.03.2017 16:16 Uhr Autor/in: Pascal Hillgruber "Mich hat ein Mann angesprochen. Er ist drei Mal aufgetaucht. Beim zweiten Mal hab ich mir dann das Kennzeichen gemerkt", erzählt die elfjährige Emma NDR 1 Welle Nord-Moderator Pascal Hillgruber.







Ein Vorbild auch für Erwachsene

"Der Mut, den diese Elfjährige gehabt hat, das kann sich auch auf Erwachsene übertragen. Ich bin mir sicher, dass viele sagen: Das mache ich auch!", sagte Detlef Hardt vom Weißen Ring in Lübeck bei der Ehrung. Die mit den Ermittlungen betraute Kriminalbeamtin des K. 11 hatte vorgeschlagen, die Elfjährige auszuzeichnen.

Der Beschuldigte ist geständig

Der Mann hatte nach seiner Festnahme zugegeben, Mädchen angesprochen zu haben. Darüber hinaus gestand er, ein Kind sexuell missbraucht zu haben. Der 42-Jährige sitzt in der Justizvollzugsanstalt Lübeck in Untersuchungshaft, weil nach Ansicht des Haftrichters Wiederholungsgefahr besteht.

