Stand: 08.10.2017 17:48 Uhr

Wedel: Feuerwehr kämpft gegen Überschwemmung

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) kämpfen seit Samstagabend im Kreis Pinneberg gegen eine Überschwemmung. Nachdem eine Pumpe im Wedeler Sperrwerk ausgefallen ist, versuchen die Hilfskräfte mit ihren eigenen Pumpen die Wassermassen zu bändigen - insgesamt sind inzwischen sieben Pumpen im Einsatz. Die Obstplantage eines Landwirts ist bereits überflutet.

Pumpe am Sperrwerk in Wedel ausgefallen









Einsatz könnte noch Tage dauern

Nach Angaben der Feuerwehr wurden Pumpen aus ganz Schleswig-Holstein angefordert, sodass nun insgesamt 52.000 Liter Wasser pro Minute gepumpt werden können. Momentan gehen die Helfer davon aus, dass der Einsatz noch Tage dauern wird.

Die ausgefallene Hochleistungspumpe im Wedeler Sperrwerk entwässert das Hinterland und soll so Flächen, auf denen Obstbäume stehen, vor Überflutungen schützen. Durch einen technischen Defekt fiel die Pumpe am Sperrwerk aus. Menschen sind laut Einsatzleiter nicht in Gefahr.

