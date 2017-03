Stand: 16.03.2017 19:37 Uhr

Wahlumfrage: Von Freude bis Enttäuschung

Die Küstenkoalition von SPD, Grünen und SSW ist im Aufwind: Geht es nach der aktuellen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks, könnte sie nach der Landtagswahl am 7. Mai weiterregieren: Die SPD wäre mit 33 Prozent sogar stärkste Kraft. Spitzenkandidat und Ministerpräsident Torsten Albig sagte, nun gehe es darum, aus den Umfragewerten ein Ergebnis zu machen. "Wir wissen, dass Wahlausgänge in Schleswig-Holstein immer knapp sind - von daher werden wir bis zum 7. Mai um jede Wählerstimme kämpfen", sagte Albig.

CDU: "Enges Rennen"

Neu motivieren muss sich die CDU, die deutlich an Zustimmung verliert: Sie kommt aktuell auf 27 Prozent. Das sind sieben Prozentpunkte weniger als bei der letzten NDR Umfrage im vergangenen Dezember. CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther geht davon aus, dass die Umfrage vom Schulz-Effekt überlagert ist. Ein weiteres Problem: Günther ist laut infratest dimap weiterhin recht unbekannt. Nun gelte es, die Ärmel hochzukrempeln und richtig zu kämpfen, um den Wahlsieg am 7. Mai zu schaffen, so Günther: "Die Landtagswahl wird bis zum Ende ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD bleiben."

Grüne, SSW, FDP und AfD zufrieden

Rückenwind sehen auch Grüne und SSW. Die Umfrage dürfe aber kein Ruhekissen sein, so Lars Harms vom SSW. Man werde bis zuletzt um jede Stimme kämpfen, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold. Sehr zufrieden reagierte Wolfgang Kubicki von der FDP, der laut Umfrage beliebtester Politiker im Land ist. Die Liberalen liegen aktuell unverändert bei neun Prozent. "Das ist eine gute Ausgangslage für den Wahltag", sagte Kubicki. Er geht davon aus, dass die FDP bis zur Wahl noch zulegen kann. Die AfD erreicht laut infratest dimap aktuell sieben Prozent. Spitzenkandidat Jörg Nobis sprach von einer soliden Ausgangsbasis, auch wenn es noch nicht der große Wurf sei. "Mein Ziel lautet immer noch, zweistellig in den Landtag einzuziehen", sagte Nobis.

Piraten und Linke derzeit unter fünf Prozent

Nicht verloren geben sich auch die Piraten. Sie wollen weiter kräftig Wahlkampf machen, auch wenn sie nach der Umfrage nicht mehr im Landtag vertreten wären. Die Linken zögen mit vier Prozent ebenfalls nicht ins Parlament ein.

