Stand: 19.01.2017 15:22 Uhr

Volle Züge, kalte Wagen: Sylt schreibt Brandbrief

"Die Grenze des Zumutbaren ist erreicht." Das schreiben Bürgermeister verschiedener Gemeinden auf Sylt und Unternehmer der Insel in einem Brandbrief zu der Bahnverbindung aufs Festland. "Das Wagenmaterial ist als historisch zu bezeichnen. Auch leidet unter der hohen Reparaturanfälligkeit die Sicherheit der Reisenden", betonen sie. Verspätungen, geänderte Abfahrtsgleise, Zugausfälle sowie generelle Informationen würden teilweise nicht kommuniziert. Türen und Toiletten funktionierten teilweise nicht richtig.

Neuer Anbieter, alte Probleme?

Rückblick: Im November vergangenen Jahres hatte die Nord-Ostsee-Bahn (NOB) wegen Problemen an den Kupplungen alle ihre 90 Waggons aus dem Verkehr gezogen. Der Pendelverkehr wurde mehr schlecht als recht mit Ersatzzügen aufrechterhalten. Die hatten weniger Plätze, kamen oft verspäten an oder fielen ganz aus. Am 11. Dezember übernahm dann die Deutsche Bahn (DB) den Regionalverkehr zwischen Hamburg-Altona und Westerland. Sie versprach damals, dass alle geplanten Züge fahren sollen. Doch nach Angaben der Sylter Bürgermeister und Unternehmer gibt es weiterhin große Probleme.

Kupplungen noch nicht repariert

Vor allem aber monieren die Unterzeichner des Briefes, dass die Kupplungen der stillgelegten Wagen seit Monaten untersucht würden, ohne dass den Gemeinden von offizieller Seite ein Ergebnis mitgeteilt werde. Bisher wurden nur Gutachten gefertigt, bestätigt Dennis Fiedel von NAH.SH und erklärt warum: "Nur, wenn man die Ursache kennt, kann man auch eine Lösung finden, wie man reparieren oder ersetzen kann.

Fiedel verweist darauf, dass die Bahn inzwischen mehr als 100 Ersatzwagen organisiert habe. Leider seien aber nur ältere Modelle zu bekommen, die entsprechend anfällig seien. In einem Fall habe sich auch eine Tür während der Fahrt geöffnet. Weitere Vorfälle dieser Art sind ihm nicht bekannt. Fiedel hofft, dass die ersten Waggons im März repariert sind.

Hauptsaison gefährdet?

Im Brandbrief kritisieren die Bürgermeister und Unternehmer, dass man "von gut informierten Quellen" erfahren habe, dass sich das Problem mit den Kupplungen "noch deutlich über den März dieses Jahres hinausziehen wird." Die Bürgermeister sind auch deshalb besorgt, weil dann die Hauptsaison losgeht.

