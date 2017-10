Stand: 01.10.2017 10:22 Uhr

Verunglückter Airbus auf Sylt geborgen

Nach der missglückten Landung einer Air-Berlin-Maschine auf Sylt soll auf dem Flughafen schon heute alles wieder nach Plan laufen. Nach Angaben des Airports ist das Flugzeug bereits am Morgen geborgen worden - zur Stunde laufen auf der Strecke die Reinigungsarbeiten. Danach solle die Hauptpiste wieder freigegeben werden, man rechne damit, dass dies zu den planmäßigen Öffnungszeiten passiere, berichtete ein Sprecher. Die Bergung des Flugzeugs habe sich schwierig gestaltet - denn der Flieger war in der Nacht weiter in die durchnässte Wiese abgesunken.

Airbus schießt auf Sylt über Landebahn hinaus Schleswig-Holstein Magazin - 30.09.2017 19:30 Uhr Auf dem Sylter Flughafen ist ein Airbus A320 erst 50 Meter nach Ende der Landebahn zum Stehen gekommen. Die 82 Passagiere und fünf Crewmitglieder blieben unverletzt.







Passagiere und Crew unverletzt

Die Airbus A320 war gestern nach der Landung über das Ende der Landebahn hinaus gerollt und auf einer Wiese zum Stehen gekommen. Keiner der 82 Passagiere wurde dabei verletzt. Der Flieger kam aus Düsseldorf. Zum Zeitpunkt der Landung sei die Landebahn nass und die Sicht schlecht gewesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten die Passagiere und die fünf Crewmitglieder mit Treppen aus dem Flieger. Am Flugzeug war laut Feuerwehr kein offensichtlicher Schaden entstanden. Die genaue Ursache für den Vorfall ist bisher ungeklärt. Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen untersuchten die Maschine, das Ergebnis ist noch nicht bekannt.

Bereits anfliegende Maschinen wurden am Sonnabend umgeleitet. Acht ursprünglich geplante Landungen und neun Starts wurden laut Internetseite des Flughafens gestrichen.

Fluggäste mussten ausweichen - oder auf der Insel bleiben

Wer die Nordseeinsel am Sonnabend mit dem Flieger verlassen wollte, hatte also schlechte Karten. "Ich hatte einen Flug über Düsseldorf nach Mallorca gebucht. Der ist annulliert, das Geld ist weg. Keiner kann sagen, wann ich wie runterkomme von der Insel", schimpfte ein verärgerter Passagier. Eine Frau mit zwei Kindern freute sich indes: "Eigentlich hätte ich heute nach Salzburg fliegen sollen. Jetzt kann ich eine Woche länger hierbleiben. Das geht aber nur, weil ich bei meiner Schwiegermutter wohnen kann. Mit dem Zug wäre das sonst schwierig geworden mit zwei kleinen Kindern bis nach Salzburg."

Ein älteres Ehepaar wartete dagegen etwas ratlos am Flughafen. "Wir wurden von der Fluggesellschaft angerufen, dass wir zum Flughafen kommen sollen. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Wohl erst mal mit dem Zug nach Niebüll auf das Festland und dann sehen wir weiter", berichtete der Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum.

Sylter Flughafen lahmgelegt











