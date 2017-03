Stand: 22.03.2017 05:00 Uhr

Unerlaubte Wahlwerbung? Kieler Landtag berät

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 7. Mai beschäftigt sich das Parlament in Kiel heute mit einem heiklen Thema. Die CDU wirft der SPD unerlaubte Wahlwerbung vor und hat dabei Regierungschef Torsten Albig sowie Bildungsministerin Britta Ernst und Innenminister Stefan Studt im Visier. Konkret geht es um ein Video und mehrere Briefe. Alles zusammen, behauptet CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther, habe den Steuerzahler rund 100.000 Euro gekostet. Dieses Geld müsse die SPD dem Landeshaushalt zurückzahlen. "Sollte dies nicht erfolgen, ziehen wir vor das Landesverfassungsgericht", drohte Günther und stellte der SPD zugleich ein Ultimatum. Dieses endete am Dienstag, doch die SPD ließ es verstreichen. Für die aktuelle Landtagssitzung hat die CDU einen Missbilligungsantrag gestellt.

Juristische Rückendeckung für CDU

Hinzu kommt, dass der wissenschaftliche Dienst des Landtages eine umstrittene E-Mail von Bildungsministerin Ernst und einen Brief von Innenminister Studt geprüft hatte. Einige Passagen darin verstießen gegen das Gebot äußerster Zurückhaltung im Wahlkampf, heißt es in einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes. Studt hatte den Mitarbeitern der Polizei im hausinternen Intranet geschrieben, er und Ministerpräsident Albig hätten sich grundsätzlich darauf verständigt, die Arbeitszeit der Beamten schrittweise zu reduzieren - nach der Landtagswahl. Ernst hatte in einem Schreiben an Schulleiter, Lehrer, Eltern und Schüler nicht nur eine Erfolgsbilanz gezogen, sondern auch darauf hingewiesen, dass die Regierungskoalition mehr Lehrerstellen geschaffen habe als von der Vorgängerregierung vorgesehen.

Videos 02:40 min Unerlaubte Wahlwerbung von der SPD? 09.03.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin CDU-Fraktionsvorsitzender Daniel Günther wirft der SPD vor, unerlaubte Wahlwerbung betrieben zu haben. Die Kosten in Höhe von 100.000 Euro solle die SPD zurückzahlen. Video (02:40 min)

SPD spricht von Skandalisierung

Sämtliche Vorwürfe lassen die SPD kalt, wie deren Landesvorsitzender Ralf Stegner klar machte: "Ich finde das wirklich ausgesprochen komisch. Ich erkenne, dass die Union mangelnde Siegeszuversicht hat und deswegen nicht über die Inhalte streiten möchte, sondern eine Skandalisierung versucht - das wird nicht klappen." Auch Bildungsministerin Ernst sprach von absurden Vorwürfen und wies diese entschieden zurück.

CDU pocht auf "Grundsätze demokratischer Wahlen"

Dagegen vermutet CDU-Spitzenkandidat Günther, dass die Sozialdemokraten finanzielle Probleme haben: " Ich gehe davon aus, dass die SPD die Kosten ihres Wahlkampfes nicht gestemmt bekommt und man deswegen auf den Regierungsapparat zurückgreifen muss. Das werden wir aber nicht durchgehen lassen." Günther verlangte von Albig und Stegner "eine Erklärung, sich künftig wieder an die Grundsätze demokratischer Wahlen zu halten".

FDP: Regierung hat parteipolitische Neutralität verletzt

Der Kieler Verfassungsrechtler Florian Becker hält die CDU-Kritik für berechtigt. Die Ministerbriefe nannte er zumindest grenzwertig". Dies gebe das Bundesverfassungsgericht vor, erklärte Becker. "Die beiden Briefe erscheinen mir eine zu diesem Zeitpunkt unzulässige Leistungsschau der Regierung zu sein, die meines Erachtens in unzulässiger Weise in den Wahlkampf eingreift."

Sollte die CDU wegen des Vorwurfs unerlaubter Wahlwerbung juristisch gegen die SPD vorgehen, will sich die FDP anschließen. Schreiben von Innenminister Studt, Bildungsministerin Ernst und auch die "PR-Kampagne" von Ministerpräsident Albig hätten die Grenzen der parteipolitischen Neutralität verletzt, sagte FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki am Dienstag. "Das, was gerade passiert in Schleswig-Holstein, ist verfassungswidrig."

