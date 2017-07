Stand: 23.07.2017 11:00 Uhr

Toter ist vermutlich vermisster Boxer

Bei dem in Holmmoor gefunden Toten handelt es sich vermutlich um einen vermissten 22-Jährigen Boxer aus dem Hamburger Rand. Die Polizei teilte am Montag mit, dass die Bekleidung der Leiche und einige körperliche Merkmale darauf hindeuteten. Der Tote lag in einem Waldstück neben der Autobahn in der Nähe der Raststätte Holmmoor. Weil Teile der Leiche bereits verwest sind, schätzt die Polizei, dass der Mann schon seit einigen Wochen tot ist. Die Leiche wurde zur Obduktion nach Hamburg gebracht. Der Hamburger Rechtsmedizin zufolge ist der Mann erschossen worden. Das abschließende Ergebnis eines DNA-Abgleichs liegt allerdings noch nicht vor und wird innerhalb der kommenden Tage erwartet.

Zusammenhang mit Box-Szene?

Der 22-Jährige war am 23. Juni als vermisst gemeldet worden. In der Nacht davor war seinem Box-Trainer in Wedel (Kreis Pinneberg) ins rechte Knie geschossen worden. Bei dem toten 22-Jährigen hat die Polizei bisher keine Hinweise auf einen Verdächtigen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es. "Es könnte aber einen Zusammenhang mit der Box-Szene geben", sagte eine Polizei-Sprecherin .

Lkw-Fahrer hatte Leiche entdeckt

Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagabend an der A 7 bei Quickborn die Leiche des Mannes gefunden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe ermittelt. Experten sicherten auch am Sonntag noch Spuren.

